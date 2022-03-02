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Posted 2 марта 2022, 09:59

Published 2 марта 2022, 09:59

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

На Среднем Урале 5-6 марта ударит 25-градусный мороз

На Среднем Урале 5-6 марта ударит 25-градусный мороз

2 марта 2022, 09:59
Фото: 1MI .
Ближайшие выходные в Свердловской области будут морозными. Столбики термометров местами опустятся до -25 градусов по Цельсию.

По прогнозу Уральского УГМС, в конце рабочей недели похолодает до –15…–20 градусов Цельсия. В некоторых районах Свердловской области ударит 25-градусный мороз.

Днем 5-6 марта воздух максимально прогреется до –6…–13 градусов Цельсия. Причина - северный циклон, который движется с Европейской равнины на Урал. Возможны осадки в виде сильного снега, холодный порывистый ветер, гололед.

В начале следующей недели тоже будет морозно.

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