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Posted 3 марта 2022,, 11:29

Published 3 марта 2022,, 11:29

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Под Екатеринбургом уничтожили 600 кг несанкционированного мяса

3 марта 2022, 11:29
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области и региональных управлений ФСБ и МВД выявили на местных рынках 600 килограмм небезопасного мяса.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», обнаруженные на стихийных рынках тушки, предположительно свинины и говядины, не имели маркировки и ветеринарных документов, об их происхождении ничего неизвестно.

Незаконный товар был изъят и сожжен на специализированном предприятии в Верх-Нейвинске.

В отношении владельцев торговых прилавков составлено восемь административных протоколов за нарушение ветеринарных требований.

#Общество
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