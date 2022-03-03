Под Екатеринбургом уничтожили 600 кг несанкционированного мяса

Posted 3 марта 2022,, 11:29
Published 3 марта 2022,, 11:29
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает «КП-Екатеринбург», обнаруженные на стихийных рынках тушки, предположительно свинины и говядины, не имели маркировки и ветеринарных документов, об их происхождении ничего неизвестно.
Незаконный товар был изъят и сожжен на специализированном предприятии в Верх-Нейвинске.
В отношении владельцев торговых прилавков составлено восемь административных протоколов за нарушение ветеринарных требований.