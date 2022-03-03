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Posted 3 марта 2022, 10:33

Published 3 марта 2022, 10:33

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Школы Екатеринбурга массово получают письма об угрозе минирования

Школы Екатеринбурга массово получают письма об угрозе минирования

3 марта 2022, 10:33
Фото: 1MI.
3 марта в несколько екатеринбургских школ поступили сообщения о минировании школ. Педагоги и учителя начали готовиться к эвакуации из зданий.

По меньше мере, две школы свердловской столицы получили электронные письма с предупреждением о взрыве. Анонимный автор пригрозил взрывом зданий.

Эти данные уже официально подтвердились. Департамент образования сообщил, что спам-рассылка массовая. Оперативные службы, включая МЧС и полицию, извещены.

Подобные случаи в Екатеринбурге отмечались в январе. Автора сообщений о минировании школ тогда разыскали. Им оказался подросток из вполне благополучной семьи.

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#Происшествия#Новости УрФО#Детские сады#Школы#Минирование#Екатеринбург
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