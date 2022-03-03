Школы Екатеринбурга массово получают письма об угрозе минирования

Posted 3 марта 2022, 10:33
Published 3 марта 2022, 10:33
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
По меньше мере, две школы свердловской столицы получили электронные письма с предупреждением о взрыве. Анонимный автор пригрозил взрывом зданий.
Эти данные уже официально подтвердились. Департамент образования сообщил, что спам-рассылка массовая. Оперативные службы, включая МЧС и полицию, извещены.
Подобные случаи в Екатеринбурге отмечались в январе. Автора сообщений о минировании школ тогда разыскали. Им оказался подросток из вполне благополучной семьи.