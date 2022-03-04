Неизвестный в Екатеринбурге «заминировал» гимназию

Posted 4 марта 2022, 06:30
Published 4 марта 2022, 06:30
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
Инцидент произошел, когда начались занятия у первой смены. Кто-то из работников гимназии №212 «Екатеринбург – Париж» обнаружил электронное письмо с сообщением о минировании здания.
После этого педагоги позвонили родителям учащихся, чтобы те пришли и забрали детей домой. Официальных данных о происшествии еще нет, потому что образовательное учреждение частное, сообщает Е1.
Гимназисты и педагоги эвакуировались на улицу. Здание проверяют спецслужбы.