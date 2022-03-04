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Posted 4 марта 2022, 06:30

Published 4 марта 2022, 06:30

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Неизвестный в Екатеринбурге «заминировал» гимназию

Неизвестный в Екатеринбурге «заминировал» гимназию

4 марта 2022, 06:30
Фото: 1MI.
4 марта в Екатеринбурге были сорваны занятия в частной гимназии. Причиной этого стало анонимное письмо.

Инцидент произошел, когда начались занятия у первой смены. Кто-то из работников гимназии №212 «Екатеринбург – Париж» обнаружил электронное письмо с сообщением о минировании здания.

После этого педагоги позвонили родителям учащихся, чтобы те пришли и забрали детей домой. Официальных данных о происшествии еще нет, потому что образовательное учреждение частное, сообщает Е1.

Гимназисты и педагоги эвакуировались на улицу. Здание проверяют спецслужбы.

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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Минирование#Здание#Гимназия#Екатеринбург
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