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Posted 4 марта 2022, 07:57

Published 4 марта 2022, 07:57

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

В два раза вырос спрос на сервисы блокировки спамных звонков в Свердловской области

В два раза вырос спрос на сервисы блокировки спамных звонков в Свердловской области

4 марта 2022, 07:57
Фото: 1MI.
Спрос на сервисы, которые блокируют спам-звонки, вырос в Свердловской области в два раза за последние 6 месяцев.

С июля 2021 года по январь 2022 года спрос на антиспам-услуги увеличился на 78%. Сервис блокировки от МТС позволяет обезопасить себя от нежелательных звонков.

Причиной такого роста в компании называют запуск бесплатного решения. Оно работает автоматически и перенаправляет автоматические вызовы на специальный голосовой ящик. Новая разработка имеет алгоритмы машинного обучения, которые пользуются анализом big data и обращений клиентов.

Сервис очень точно определяет номера, с которых звонят с рекламой и заносит их в «черный список». В будущем все вызовы с них адресуются на спецящик, а сам абонент информируется о вызове по SMS. При желании сообщение можно прослушать. Ссылка на него приходит в сообщении.

По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, блокировка спама стала лидером по числу подключений среди всех продуктов компании. Он отметил, что уральцы уже устали от навязчивых звонков и рекламы.

Предложенное нами решение этой проблемы оказалось востребовано. Также на рост подключений сервисов блокировки повлияла популярность подписки МТС Премиум, в которую входит расширенная версия блокировщика, сказал Елизаров.

Он отметил, что люди стали чаще приобретать «пакетные» варианты услуг, а также широкополосный интернет и кабельное ТВ. Это, по его словам позволяет экономить.

Подключить новую опцию абоненты могут, набрав комбинацию 1110867*1# на своем телефоне.

#Общество#Свердловская область#МТС
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