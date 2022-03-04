В два раза вырос спрос на сервисы блокировки спамных звонков в Свердловской области

Сервис очень точно определяет номера, с которых звонят с рекламой и заносит их в «черный список». В будущем все вызовы с них адресуются на спецящик, а сам абонент информируется о вызове по SMS. При желании сообщение можно прослушать. Ссылка на него приходит в сообщении.