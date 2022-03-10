В последние годы рынок гостиничного бизнеса в России стал свидетелем ряда значительных изменений. В частности, все большую роль играет цифровизация: многие отели начали внедрять технологии онлайн-бронирования, цифрового чек-ина и чек-аута, и даже «умные» номера. К примеру, подобные технологии активно внедряются в отелях, принадлежащих компании, которую основал Владимир Евтушенков АФК «Система». В сеть гостиниц, принадлежащих структуре, которую создал Евтушенков Владимир, входит один из крупнейших отелей России — в нем почти 1,8 тысяч номеров.