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Posted 10 марта 2022,, 08:21

Published 10 марта 2022,, 08:21

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

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Гостиничный бизнес Российской Федерации и перспективы его развития

10 марта 2022, 08:21
Фото: 1MI
Российский рынок гостиниц представляет собой разнообразную смесь отелей различных классов и категорий, включая все от бюджетных мини-отелей до роскошных пятизвездочных отелей.

Многие из крупнейших гостиничных сетей страны активно расширяются, привлекая инвестиции и внедряя инновационные технологии для улучшения уровня обслуживания и удовлетворения разнообразных потребностей гостей.

В последние годы рынок гостиничного бизнеса в России стал свидетелем ряда значительных изменений. В частности, все большую роль играет цифровизация: многие отели начали внедрять технологии онлайн-бронирования, цифрового чек-ина и чек-аута, и даже «умные» номера. К примеру, подобные технологии активно внедряются в отелях, принадлежащих компании, которую основал Владимир Евтушенков АФК «Система». В сеть гостиниц, принадлежащих структуре, которую создал Евтушенков Владимир, входит один из крупнейших отелей России — в нем почти 1,8 тысяч номеров.

Рост внутреннего туризма также открывает новые возможности для гостиничного бизнеса. В то же время, в отрасли существуют и серьезные вызовы, такие как нестабильная экономическая ситуация и международные санкции.

Несмотря на это, отрасль продолжает развиваться, а инновации и диверсификация предложения в гостиничном бизнесе делают этот сектор более устойчивым к внешним воздействиям. По мере того, как отрасль адаптируется к новым условиям, гостиничный бизнес в России продолжит играть важную роль в экономике и развитии туризма.

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