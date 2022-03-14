Нижний Тагил высказался «Zа победу»

Posted 14 марта 2022, 15:02
Published 14 марта 2022, 15:02
Modified 29 ноября, 18:35
Updated 29 ноября, 18:35
Видео с гаснущими на улицах Нижнего Тагила фонарями выложил в соцсети глава города Владислав Пинаев. На записи видно, как темноту ночного неба нарушает буква Z на улицах Бригадная, Челюскинцев и Черноисточинское шоссе. Ради этого символа часть уличного освещения в городе теперь не будет отключаться, рассказали редакции TagilCity.ru в горадминистрации.
Свой пост глава города сопроводил короткой фразой с хэштегами:
Нижний Тагил #ZаПрезидента #ZаРоссию #ZаНаших.
В мэрии говорят, что наш город подхватил эстафету других муниципалитетов. Теперь каждую ночь буква Z будет украшать ночное небо над Нижним Тагилом — остальное освещение, как и прежде, будет выключаться в 00.35. В зимнее время суток согласован именно такой график.
О том, сколько продлится акция, пока не сообщают.