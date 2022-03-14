Нижний Тагил высказался «Zа победу»

В мэрии говорят, что наш город подхватил эстафету других муниципалитетов. Теперь каждую ночь буква Z будет украшать ночное небо над Нижним Тагилом — остальное освещение, как и прежде, будет выключаться в 00.35. В зимнее время суток согласован именно такой график.