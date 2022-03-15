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Posted 15 марта 2022,, 13:02

Published 15 марта 2022,, 13:02

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

После уборки снега на набережной в Тагиле разрушен гранит и сломаны деревья

После уборки снега на набережной в Тагиле разрушен гранит и сломаны деревья

15 марта 2022, 13:02
Фото: TagilCity.ru
Разбитый гранит, сломанные ветки деревьев и поврежденный забор — тагильчане сфотографировали последствия уборки снега на набережной в Нижнем Тагиле.

Очистка набережной Нижнетагильского пруда в центре города нанесла ряд повреждений. Снег с тротуаров подрядчик свалил за забор к деревьям — часть их них в итоги оказались сломаны. Механические повреждения есть и у камня, из которого сделала набережная; в одном месте искорежен металлический забор.

Тагильчанка Светлана, которая прислала фотографии в редакцию TagilCity.ru, возмутилась отношением подрядчика к месту, где сотни горожан любят отдыхать:

На скейтеров и велосипедистов летом, значит, гоним, а обслуживающая организация по всей набережной косячит!

Генподрядчик на объекте — фирма «Комавтотранс», которая во второй половине 2021 года выиграла контракт на обслуживание общественных территорий в Нижнем Тагиле. Стоимость работ по контракту составляет 130 млн рублей, срок — до конца 2023 года. На данный момент фирма Алексея Телешенко получила 35,4 млн рублей, также подрядчик имеет штраф на 330 тысяч рублей за просрочку исполнения поставщиком обязательств по контракту.

Фактической уборкой снега на набережной по улице Горошникова в Нижнем Тагиле занимается ООО «Капиталстрой». Гендиректор и владелец половины доли в этой компании Юрий Бронников в беседе с редакцией заявил, что «такого никогда не было». После просмотра фотографий он ответил, что «все кануло в историю».

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Снег#Набережная#Уборка снега
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