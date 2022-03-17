«Протянуть руку помощи — это нормально». Как Нижний Тагил помогает жителям Донбасса?

Posted 17 марта 2022, 11:20
Published 17 марта 2022, 11:20
Modified 29 ноября, 18:35
Updated 29 ноября, 18:35
— Тяжело, — вздыхает девушка, неся в руках два объемных пакета.
— Ничего, чуть-чуть осталось. В прошлый раз у меня ручки порвались. Вот тогда было тяжело идти в обнимку с пакетом, — отвечает ей подруга.
Две хрупкие тагильчанки несут по две больших сумки к дверям медколледжа, где идет сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. В пакетах — детское питание, канцтовары, предметы личной гигиены, сладости.
— Успели, — радостно сообщает одна из девушек, ставя пакет на стол перед волонтерами, которые принимают вещи. До закрытия пункта осталось полчаса.
Почему мы это делаем? Потому что протянуть руку помощи, тем кому труднее сейчас, чем нам, — это абсолютно нормально. Это по-человечески. И ничего сверхъестественного или, тем более, героического в этом нет, отвечает на вопрос журналиста TagilCity.ru одна из девушек по имени Оксана и просит ее не фотографировать.
Люди идут, идут тагильчане всех возрастов, помогают предприятия и организации. В день волонтеры собирают примерно 100 килограммов вещей, сами сортируют, сами упаковывают, рассказывает корреспонденту председатель Нижнетагильского отделения общероссийской общественной организации «Красный Крест» Валентина Шишкина.
Чужих у нас не бывает. А своим мы всегда поможем. Мы уже отправили более двух с половиной тонн. Сортируем все тоже сами — отдельно продукты, консервы, одежду, игрушки. Все сроки годности продуктов обязательно проверяем по требованиям Роспотребнадзора. На коробки клеим надпись «Донбассу от Нижнего Тагила» и отправляем,сообщила TagilCity.ru Валентина Шишкина.
Желающих помочь она просит приносить только чистые, глаженные вещи, желательно новые, упакованные в пакеты. «То, что бы вы сами на себя надели без раздумий», — отмечает Валентина Шишкина. Игрушки лучше всего нести, те, которые можно вымыть. У продуктов — консерв, детского питания, подсолнечного масла, круп, сладостей и т. д. — все сроки должны быть в норме. Также требуются подушки, одеяла, матрасы, но и эти вещи должны быть новые. Пригодится и мелкая бытовая техника — утюги, чайники, электроплитки, небольшие холодильники.
По словам председателя отделения «Красный Крест», помощь оказывают не только жители города, но и организации. Например, одна из них поставила 800 литров питьевой воды, в которой остро нуждаются жители разрушенных городов и поселков.
У нас достаточно много площадок, где принимается гуманитарная помощь. Кроме того, сейчас сбором гуманитарной помощи серьезно занимается Общественная палата города. Предприниматели за свои деньги планируют загрузить фуру, отправить ее на Донбасс. Надеюсь, что наши градообразующие предприятия тоже откликнутся. Будем эту работу продолжать,сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время первой отправки гуманитарной помощи.
Откликаются на призыв помочь Донбассу и люди старшего возраста. Вещи и продукты собрали ветераны органов власти Нижнего Тагила. По словам председателя организации Нины Титовой, ветераны прониклись ситуацией жителей Донецка и Луганска и за праздничные дни принесли продукты питания, медикаменты, канцтовары. А также привлекли к сбору детей и внуков.
Помимо сбора гуманитарной помощи организован также сбор денежных средств на специальный счет «Красного Креста». Депутаты городской думы Нижнего Тагила перечислили туда 55 тысяч рублей.
С начала проведения спецоперации к депутатам было направлено обращение, направить или гуманитарную помощь или денежную в фонд помощи Донецка и Луганска. Депутаты единогласно приняли решение и фонд было перечислено более 55 тысяч рублей. Чтобы сам фонд перераспределил деньги и направил их на самое необходимое. Это даже не благотворительность, это веление сердца, гражданская позиция. Но на этом мы не остановимся и будем помогать в дальнейшем,рассказал журналисту TagilCity.ru депутат Нижнетагильской гордумы Александр Петров.
Напомним, Нижнетагильское отделение организации «Красный Крест» работает в здании медколледжа по адресу проспект Ленина, 27. Волонтеры принимают пожертвования с 9 до 17 часов каждый день, без выходных.
В Екатеринбурге также ведется прием помощи от свердловчан: например, сбор средств на поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик проводит благотворительная организация «Верь и живи!», которая уже несколько лет помогает онкобольным и хосписам. Как говорит президент фонда Ксения Хохрякова, организация начала сбор и гуманитарной помощи — вещей, продуктов питания.