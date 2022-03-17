«Протянуть руку помощи — это нормально». Как Нижний Тагил помогает жителям Донбасса?

С начала проведения спецоперации к депутатам было направлено обращение, направить или гуманитарную помощь или денежную в фонд помощи Донецка и Луганска. Депутаты единогласно приняли решение и фонд было перечислено более 55 тысяч рублей. Чтобы сам фонд перераспределил деньги и направил их на самое необходимое. Это даже не благотворительность, это веление сердца, гражданская позиция. Но на этом мы не остановимся и будем помогать в дальнейшем,рассказал журналисту TagilCity.ru депутат Нижнетагильской гордумы Александр Петров.