ПЦБК заключила соглашение о сотрудничестве с пермским кампусом ВШЭ и школой №123

В свою очередь, Галина Володина отметила, что вузовский преподавательский состав обладает большим опытом экспресс-подготовки в рамках работы университетско-образовательного кластера и сможет вовремя подготовить школьников к ЕГЭ, даже несмотря на то, что до него осталось не так много времени. Она также рассказала, что на занятиях с детьми присутствуют их школьные педагоги, для которых это является неким “апгрейдом”. “Мы вкладываемся в детей, а они – будущее нашего общества”, – подчеркнула директор НИУ ВШЭ – Пермь.