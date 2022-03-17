В смерти матери обвинила свердловчанка коммерческую клинику в Екатеринбурге

Мама позвонила туда. Стоимость консультации составила 5 тысяч рублей. При этом работала с пациенткой сама руководитель клиники Карина Першина, говорит Екатерина. Врач ей сказала, что в госпитализации смысла нет, а также успокоила. Врач предложила ездить на капельницы, но пациентка отказалась. Тогда листы назначений, по словам девушки, маме выслали по WhatsApp. Также женщина решила сдать анализ на СРБ (С-реактивный белок). В результате вызов в скорую она отменила.