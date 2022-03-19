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Posted 19 марта 2022,, 08:56

Published 19 марта 2022,, 08:56

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Абрамченко: За два года улучшены условия жизни 8 миллионов жителей села

19 марта 2022, 08:56
В 2020–2021 годах в рамках программы комплексного развития сельских территорий удалось повысить уровень жизни восьми миллионов жителей российских сел, что составляет 22% от всего населения, проживающего за городом.

К примеру, только в прошлом году построены или модернизированы более 170 школ и детсадов, 165 коммунальных объектов, 152 объекта культуры, 56 спортивных сооружений и 42 объекта здравоохранения, пишет 360tv.ru. В семидесяти шести субъектах страны реализованы в общей сложности три тысячи шестьсот проектов по благоустройству. Более других в программе участвовали такие регионы, как Якутия (с 69 проектами), Чувашия (с 37), Татарстан (с 35), а также Хакасия и Краснодарский край, реализовавшие по 34 проекта.

В ходе правительственного совещания российский вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что за два года своего существования программа стала народной, так как при отборе учитывают мнение россиян. Помогает она и решить проблемы с трудоустройством. По словам Абрамченко, в прошлом году было создано порядка 19000 новых рабочих мест, включая 12000 мест в агрокомплексе страны.

Программа финансируется из бюджетных средств. На ее реализацию было выделено 39,7 млрд рублей, из которых в минувшем году на сельскую ипотеку и обустройство инфраструктуры было потрачено 10,7 млрд рублей. В нынешнем году на осуществление программы предполагается направить 40,7 млрд рублей. Абрамченко также пояснила, что полторы тысячи россиян получили соцвыплаты либо жилье, построенное с помощью работодателя. В общей сложности данные меры поддержки позволили построить или приобрести 2,8 млн кв. метров жилья, резюмировала вице-премьер.

#Общество
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