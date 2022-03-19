Абрамченко: За два года улучшены условия жизни 8 миллионов жителей села

К примеру, только в прошлом году построены или модернизированы более 170 школ и детсадов, 165 коммунальных объектов, 152 объекта культуры, 56 спортивных сооружений и 42 объекта здравоохранения, пишет 360tv.ru. В семидесяти шести субъектах страны реализованы в общей сложности три тысячи шестьсот проектов по благоустройству. Более других в программе участвовали такие регионы, как Якутия (с 69 проектами), Чувашия (с 37), Татарстан (с 35), а также Хакасия и Краснодарский край, реализовавшие по 34 проекта.