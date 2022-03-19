В рамках нацпроекта пройдет ремонт дороги в Биробиджане

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн отметил, что регион получает финансовую поддержку, идущую на ремонт дорог. По поручению президента России Владимира Путина и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева была поставлена задача по созданию безопасной и качественной дорожной инфраструктуры. При выборе участков для ремонта или реконструкции учитывается мнение жителей. Гольдштейн сказал, что невозможно одномоментно восстановить дорожное полотно на всех проблемных участках. Но специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее отремонтировать областные трассы.