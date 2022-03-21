Снимающий посуточно квартиры грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

Posted 21 марта 2022, 11:14
Published 21 марта 2022, 11:14
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Нижнем Тагиле правоохранители разыскивают 25-летнего местного жителя Евгения Ознобихина. По данным следствия, он снимает квартиры посуточно и грабит их. Мужчина выносит бытовую технику, и даже мебель.
Каждый раз он действует по такой схеме: оплачивает сутки проживания, затем по телефону просит продлить аренду, обещая расплатиться позже. После этого грабит квартиру и скрывается.
Так, один из потерпевших 68-летний житель Ленинского района города лишился телевизора, холодильника, стиральной машины и мягкой мебели. Сумма ущерба, причиненного квартирантом, составила почти 100 тысяч рублей.
В отношении молодого человека возбуждены три уголовных дела. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обратиться в управление МВД «Нижнетагильское».
Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.