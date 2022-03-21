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Posted 21 марта 2022, 11:14

Published 21 марта 2022, 11:14

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Снимающий посуточно квартиры грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

21 марта 2022, 11:14
Фото: pexels.com
Тагильчанин снимает квартиры посуточно, а потом выносит из них мебель и бытовую технику.

В Нижнем Тагиле правоохранители разыскивают 25-летнего местного жителя Евгения Ознобихина. По данным следствия, он снимает квартиры посуточно и грабит их. Мужчина выносит бытовую технику, и даже мебель.

Каждый раз он действует по такой схеме: оплачивает сутки проживания, затем по телефону просит продлить аренду, обещая расплатиться позже. После этого грабит квартиру и скрывается.

Так, один из потерпевших 68-летний житель Ленинского района города лишился телевизора, холодильника, стиральной машины и мягкой мебели. Сумма ущерба, причиненного квартирантом, составила почти 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

В отношении молодого человека возбуждены три уголовных дела. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обратиться в управление МВД «Нижнетагильское».

Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.

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