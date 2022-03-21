Врача из Екатеринбурга отправили в колонию за демонстрацию полового органа детям

Между тем, родственники и коллеги доктора не верят в его виновность. Они будут обжаловать приговор. Адвокат Владимира Громова Ольга Анисимова заявила, что ее подзащитный не демонстрировал половой орган детям. Якобы он зашел в кусты, чтобы справить нужду и девочки его увидели.