tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2022, 17:02

Published 21 марта 2022, 17:02

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

Врача из Екатеринбурга отправили в колонию за демонстрацию полового органа детям

21 марта 2022, 17:02
Суд в Екатеринбурге приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за развратные действия в отношении двух маленьких девочек.

На скамье подсудимых оказался бывший заведующий отделением анестезиологии городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Владимир Громов.

В декабре 2020 года мужчину заподозрили в совершении развратных действий в отношении маленьких девочек. Незадолго до этого правоохранители распространили видео, на котором был запечатлен возможный подозреваемый.

Когда Громов узнал, что его ищут, он сам пришел к следователям. Его задержали и предъявили обвинение.

По версии следствия, мужчина два раза демонстрировал свой половой орган девочкам семи и десяти лет.

Расследование и судебное разбирательство длилось более года, пишет «КП-Екатеринбург». 24 февраля этого года Громова признали виновным в совершении развратных действий. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

Между тем, родственники и коллеги доктора не верят в его виновность. Они будут обжаловать приговор. Адвокат Владимира Громова Ольга Анисимова заявила, что ее подзащитный не демонстрировал половой орган детям. Якобы он зашел в кусты, чтобы справить нужду и девочки его увидели.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Обвинительный приговор#Педофил#Адвокат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика