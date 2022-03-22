Определен подрядчик для реконструкции дома ИТР на Вагонке в Нижнем Тагиле

По итогам конкурса на реконструкцию одного из объектов культурного наследия регионального значения «Комплекс домов по улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма» в Нижнем Тагиле, приводить в порядок дома на Ильича, 2 будет ЗАО «Стройкомплекс». По информации пресс-службы муниципалитета, «Дом ИТР» или «директорский дом» стал первым из 11 объектов жилого фонда, отнесенных к ОКН, и был включен в Нижнем Тагиле в программу капремонтов.