Проект памятника медикам обсудили в Нижнем Тагиле

Медицина — это все равно что-то легкое, более женское. Скульптура будет стоять напротив колледжа медицинского. Она будет смотреться тяжело. Если я бы подошла, она стала бы немножко угнетать. Нагрузки не должно быть. Мы хотели нести милосердие, а здесь тяжело сказать, что скульптура — это милосердие, поделился своим мнением педагог.