20-летний екатеринбуржец превратил свой подъезд в «преисподнюю»

Власти в курсе, более того — участковый публично признает, что у нас в подъезде можно найти неблагополучных людей со всего района. Каждую ночь здесь шум, гам. Просто небезопасно. В подъезде постоянно находят закладки. Во все инстанции мы уже исписались. Куда-то еще обращаться просто нет сил, поделились с изданием жильцы дома.