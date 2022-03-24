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Posted 24 марта 2022, 10:56

Published 24 марта 2022, 10:56

Modified 29 ноября, 18:31

Updated 29 ноября, 18:31

20-летний екатеринбуржец превратил свой подъезд в «преисподнюю»

24 марта 2022, 10:56
Закладки, громкая музыка, бомжи и алкоголь — в такой ад, по словам местных жителей, превратился жилой подъезд одного из домов на Уралмаше в Екатеринбурге. С 20-летним дебоширом не может справиться даже полиция.

20-летний юноша проживает на 8 этаже многоэтажки на Восстания, 36 в Екатеринбурге и держит в страхе весь подъезд. По словам местных жителей, крики и громкая музыка из его квартиры доносятся регулярно, а странного вида и состояния гости молодого уральца не раз были поводом для вызова правоохранителей.

Несколько лет назад в подъезд, где мы живем, въехал молодой человек — у его матери здесь квартира. После подъезд превратился в притон для наркоманов, алкоголиков и других социально неблагополучных лиц, рассказал Е1 местный житель.

Гости юноши, по словам жильцов дома, выламывают домофон, электрощитки и выкручивают лампы. Соседи беспокойного свердловчанина собрали инициативную группу, которая обратилась во все инстанции города, но безрезультатно. Местный участковый тоже разводит руками.

Власти в курсе, более того — участковый публично признает, что у нас в подъезде можно найти неблагополучных людей со всего района. Каждую ночь здесь шум, гам. Просто небезопасно. В подъезде постоянно находят закладки. Во все инстанции мы уже исписались. Куда-то еще обращаться просто нет сил, поделились с изданием жильцы дома.

Согласно ответу из местного отдела полиции, в отношении свердловчанина вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как юноша ни разу не являлся по повесткам к правоохранителям.

Напомним, в Нижнем Тагиле ребенка изъяли из семьи только после вмешательства TagilCity.ru. Соседи пожаловались редакции на родителей девочки — отец орал на нее матом и угрожал ударить по интимным местам.

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