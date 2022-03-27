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Posted 27 марта 2022, 18:32

Published 27 марта 2022, 18:32

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Стоковые насосные в Тагиле модернизируют, а сероводород вновь достигает 1,8 ПДК

27 марта 2022, 18:32
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
11-летние дети попадают под колеса иномарок, воздух в Тагиле пропитан сероводородом, а квитанции за квартплату планируют перенести в цифровое поле — рассказываем самые обсуждаемые и интересные новости за выходные, 26 и 27 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Недетские новости

11-летняя девочка погибла в результате ДТП в Екатеринбурге — ребенок стоял на остановке общественного транспорта. Школьница после уроков планировала уехать домой, но две иномарки, не поделившие дорогу, решили ее судьбу. Девочка погибла на месте аварии до приезда кареты скорой помощи.

Иномарка сбила насмерть 11-летнюю школьницу на остановке в Екатеринбурге
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11-летний школьник из Владивостока прыгнул под колеса иномарки в другом уральском городе. Мальчик решил перебежать дорогу поблизости от пешеходного перехода, однако не рассчитал маневр. Как и водитель, который в последнюю минуту увидел ребенка, вывернул руль, но не смог избежать аварии. Школьник получил травмы и находится в больнице.

Девочки из Нижнего Тагила пользовались особой любовью сразу у двух своих отцов — родного и крестного. На протяжении долгого времени взрослые мужчины творили с детьми все, что хотели. Сейчас оба под следствием и дают признательные показания. Родная мать девочкам не поверила, зато крестная после того, как дети рассказали ей о тайнах своих двух отцов, сразу обратилась в полицию.

15 миллионов на канализацию

Именно столько планирует потратить ООО «Водоканал-НТ» для модернизации стоковых насосных станций на Вагонке. Больше 15 миллионов рублей будет стоить замена трех насосных агрегатов на двух объектах: улице Застройщиков, 6 и перекрестке улиц Ватутина и Сибирская. Помимо замены насосов, на объектах будут совершены монтаж и подключение системы электроснабжения.

В то время, как вагонские стоки будут работать лучше и качественнее, воздух в Дзержинском и Тагилстроевском районах продолжает пестрить таблицей Менделеева. Так превышения сероводорода до 1,8 ПДК зафиксировали здесь посты УГМС 23 и 24 марта.

Превышение сероводорода фиксировали посты УГМС два дня в Нижнем Тагиле
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До 2024 года в Уральском федеральном округе планируется ликвидировать 11 свалок. Решение ряда вопросов по охране окружающей среды в рамках нацпроекта «Экология» перенесли на более поздний срок.

11 свалок в планируется ликвидировать в УрФО до конца 2024 года
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Услуги ЖКХ переходят на новый уровень

Некоторые поставщики услуг из-за дефицита бумаги решили «схитрить» — потребителей услуг агитируют пользоваться цифровыми квитанциями на оплату ЖКХ. При этом УК и ресурсники говорят, что бумажный вариант тоже будет приходить людям, однако, уже ходят слухи, что недолго. Что именно будет печататься мелким шрифтом, а что из ЖКХ будет и вовсе только в памяти у свердловчан, покажет время.

Весна идёт, весне дорогу

Тагильчан ждут «весенние забавы» в рамках проекта «Спорт рядом». Мероприятия планируют провести 3 и 10 апреля на Вагонке и Тагилстрое. В программе предусмотрены такие эстафеты, как «Мяч на лопатке», «Кегля» и «Зоркий глаз». Как стать участником спортивных игр и где будет проходить регистрация, читайте в нашем материале.

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