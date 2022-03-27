Стоковые насосные в Тагиле модернизируют, а сероводород вновь достигает 1,8 ПДК

Девочки из Нижнего Тагила пользовались особой любовью сразу у двух своих отцов — родного и крестного. На протяжении долгого времени взрослые мужчины творили с детьми все, что хотели. Сейчас оба под следствием и дают признательные показания. Родная мать девочкам не поверила, зато крестная после того, как дети рассказали ей о тайнах своих двух отцов, сразу обратилась в полицию.