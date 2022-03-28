Чиновники не могут решить вопрос по фекалиям, а льдины падают под ноги тагильчан

Тагильские чиновники не могут решить, в чьей зоне ответственности лежит вопрос с фекалиями в скверах и парках. Извозчики продолжают катать на лошадях, пони и верблюдах своих клиентов, а продукты жизнедеятельности питомцев так никто и не убирает. Почему мэрия не может самостоятельно привлечь к ответственности тагильчан, а правоохранители разводят руками, читайте в нашем материале.