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Posted 28 марта 2022, 17:57

Published 28 марта 2022, 17:57

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Чиновники не могут решить вопрос по фекалиям, а льдины падают под ноги тагильчан

28 марта 2022, 17:57
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле вырубают деревья, проспект Октябрьской революции пока не закрывают на ремонт, а тагильчанка лишилась внука из-за юридических вопросов — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях понедельника, 28 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Чистота — залог здоровья

Тагильские чиновники не могут решить, в чьей зоне ответственности лежит вопрос с фекалиями в скверах и парках. Извозчики продолжают катать на лошадях, пони и верблюдах своих клиентов, а продукты жизнедеятельности питомцев так никто и не убирает. Почему мэрия не может самостоятельно привлечь к ответственности тагильчан, а правоохранители разводят руками, читайте в нашем материале.

Как летняя жара влияет, по мнению специалистов, на качество воздуха в Нижнем Тагиле, а также какие вещества вдыхали горожане последнюю неделю марта, расскажем в еженедельных экоитогах TagilCity.ru.

Тагильчанка исправно выполняла все требования надзорных ведомств, чтобы ее внука оставили жить с ней: закупала необходимые продукты, одежду и игрушки, старалась быть идеальной бабушкой для малыша. В итоге еженедельные проверки правоохранителей закончились изъятием ребенка из семьи. Одной из причин стали неудовлетворительные условия содержания мальчика.

Все время плачет: многодетная мать лишилась внука из-за квадратных метров в Тагиле
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По улицам родного города

Общество инвалидов на Вагонке борется с управляющей компанией за очистку водостоков в здании на Ленинградском, 38. Итогом бездействия коммунальщиков стала глыба льда, которая упала с крыши и пробила входную группу общества инвалидов. Чудом никто не пострадал.

Тагильские водители пока могут не менять привычные маршруты по центру города — ООО «Уралстроймонтаж» решил ввести ограничения на проезд по Октябрьской революции от Газетной до Циолковского на полторы недели. В настоящий момент работы ведутся у ЦУМа.

Конкурс по отбору инициативных проектов в Тагиле решили продлить до 15 апреля. В мэрии напоминают, что для подачи заявки на участие необходимо ознакомиться со всеми условиями реализации проекта. В частности, с местом расположения.

В Нижнем Тагиле продлен прием предложений по улучшению города
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Пока Октябрьской революции не перекрыли, но деревья вдоль дороги уже начали вырубать. На данный момент убраны старые тополя на участке от улицы Циолковского до улицы Газетной.

Дела лечебные

Напавшего в Кировском районе Екатеринбурга на свою мать школьника отправили в психбольницу. Мальчика признали социально-опасным. Подросток напал с кухонным ножом на свою мать, а позднее рассказал правоохранителям, что его истязали.

Свердловчанам хватает крови второй и четвертой групп, но первая и третья нужны только с отрицательным резус-фактором. О временном ограничении для доноров рассказали медики «Службы крови» Свердловской области.

Врачи в Екатеринбурге ограничили прием доноров крови
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Нижний Тагил не страдает от дефицита лекарств. По крайней мере, бесплатных и льготных. Однако в свободной продаже в местных аптеках нет препаратов трех групп: для щитовидной железы, противосудорожные, для диабетиков и эпилептиков.

Не для слабонервных

Прокуратура запросила 6 лет колонии для свердловчанки, державшей свою новорожденную дочь в шкафу. Женщина родила малышку дома, после чего надолго оставляла ее одну, спрятав в спортивную сумку. В полугодовалом возрасте малышку обнаружили в шкафу знакомые свердловчанки.

Оплатил покупку и скончался прямо возле прилавка — покупатель умер в магазине «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Причину смерти установят специалисты.

Пенсионер и медик пригласили 15-летнюю свердловчанку на съемную квартиру для совместного употребления наркотиков. Девушка провела с мужчинами вечер, после чего заявила случайному прохожему о том, что ее изнасиловали. Прибывшие на место полицейские нашли в помещении запрещенные вещества, алкоголь и презервативы.

Врач и пенсионер изнасиловали 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге
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На карантине в СИЗО № 3 Нижнего Тагила совершил суицид обвиняемый по статье о распространении наркотиков.

Возвращение мамонтенка

Разрушенный в экопарке на Муринских прудах мамонтенок вернулся после реставрации на свое место. Малышу восстановили бивень и вернули в семью к родителям. Строители просят тагильчан и гостей города относиться бережно ко всему, что есть в городе.

Восстановленный после нападок вандалов мамонтенок вернулся в экопарк в Нижнем Тагиле
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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Чиновники#Итоги
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