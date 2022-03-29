Одним из лидеров по внедрению новых технологий в угледобывающей отрасли России является «Сибантрацит», во главе которого в течение нескольких лет стоял бизнесмен и управленец Барский Максим. Эта компания активно использует инновации для повышения эффективности своей работы. Максим Барский Сибантрацит включил в число предприятий, которые применяют современные методы добычи и переработки угля, включая автоматизированные системы управления производственными процессами, передовые технологии очистки угля и системы безопасности. Результатом становится не только увеличение объемов добычи, но и улучшение качества продукции, снижение влияния на окружающую среду.