Тагильчане заявили о выводе персонала вагоносборочного производства УВЗ на 2/3 оплаты

Posted 29 марта 2022, 10:00
Published 29 марта 2022, 10:00
Modified 29 ноября, 18:36
Updated 29 ноября, 18:36
Сотрудники этого производства будут получать оплату в размере 2/3 от зарплаты, рассказали TagilCity.ru работники УВЗ. По их словам, некоторые сотрудники приходят и занимаются, например, уборкой. По словам собеседника редакции, ситуация длится около двух недель.
Еще один работник рассказал редакции, что из-за этого готовую продукцию смежных цехов некому передавать на сборку.
Примерно неделю уже сидим, готовые детали некуда девать. С начала месяца потряхивало. Сначала смены переносили в нарушение Трудового кодекса на ближайшие выходные, а потом все равно вывели на 2/3. Кто-то больничные берет, кто-то отгулы, рассказал TagilCity.ru работник одного из цехов.
Редакция TagilCity.ru 22 марта направила в пресс-службу УВЗ официальный запрос с вопросами о возможной приостановке производства и выводе персонала на 2/3 оплаты. В тот же день в паблике предприятия «ВКонтакте» был выложен видеоролик о том, что производство работает в штатном режиме и остановка не планируется, а новости о приостановке названы фейком. Однако официального ответа на запрос редакции от «Уралвагонзавода» на данный момент не последовало.
Напомним, тагильское предприятие из корпорации «Ростех» попало под санкции Европейского союза. Теперь УВЗ запрещено экспортировать товары и технологии с двойным назначением. Также это касается и оборудования для совершенствования российской обороны и безопасности. В отношении УВЗ санкции ввела и Великобритания.
На предприятии заявляли, что это никак не скажется на деятельности завода, потому что там с 2014 года реализуется программа импортозамещения. Однако российский финансист Дмитрий Баранов отметил, что эти санкции могут серьезно ослабить конкурентоспособность отечественных компаний и отразиться на объемах производства:
Не исключено, что предприятиям в результате введения санкций может потребоваться сокращать свои расходы, проводить различные организационные изменения, включая сокращение персонала,заявлял ведущий эксперт «Финам Менеджмента» в беседе с редакцией TagilCity.ru.