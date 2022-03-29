Тагильчане заявили о выводе персонала вагоносборочного производства УВЗ на 2/3 оплаты

Редакция TagilCity.ru 22 марта направила в пресс-службу УВЗ официальный запрос с вопросами о возможной приостановке производства и выводе персонала на 2/3 оплаты. В тот же день в паблике предприятия «ВКонтакте» был выложен видеоролик о том, что производство работает в штатном режиме и остановка не планируется, а новости о приостановке названы фейком. Однако официального ответа на запрос редакции от «Уралвагонзавода» на данный момент не последовало.