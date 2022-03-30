На рост цен на лекарства в аптеках жалуются тагильчане

Posted 30 марта 2022, 04:30
Published 30 марта 2022, 04:30
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Уже 10 лет покупаю препараты производства Нидерланды. Примерно раз в год было удорожание на 100 рублей, последние пять-семь месяцев лекарство стоило 1150-1270. Но в начале марта ценник подскочил в среднем до 1500.Сейчас цена варьируется от 1350 до 1680 рублей, рассказала TagilCity.ru тагильчанка Елена.
За комментариями по поводу подорожания журналист редакции обратился к заведующим нескольких аптек. Они пояснили, что сейчас цены в основном сохраняются только на жизненно важные препараты. Стоимость остальных иностранных лекарств напрямую зависит от курса доллара. Однако импорт в основном можно заменить отечественными препаратами.
Ну, не будет «Эссенциале», есть отечественные заменители. Но, скорей всего аналоги тоже поднимутся в цене. Со временем в России найдут замену всем импортным лекарствам, рассказала TagilCity.ru директор одной из городских аптек Ольга Довгаль.
При этом ценники на некоторые отечественные препараты вообще не поменялись, например на настойки валерианы и пустырника.
Конечно, некоторые недобросовестные поставщики и производители взвинтили цены и на российские лекарства чуть ли не в два раза. Несмотря на то, что товар был у них в наличии, они уже с 24 февраля подняли стоимость. Однако на жизненно важные препараты наценка в любом случае ограничена, пояснила заведующая другой аптеки Александра Шадрина.
Напомним, несмотря на то, что в Нижнем Тагиле в свободной продаже наблюдается дефицит некоторых импортных лекарств, перебоев с бесплатными препаратами нет. Местные жители получают их в рамках субсидий и квот.
Ранее в Росздравнадзоре заявили, что превышения предельных цен на жизненно важные препараты не наблюдается.
Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области в постоянном режиме осуществляет мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптечных организациях. На сегодняшний день факты превышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП не зафиксированы, отметила руководитель свердловского Росздравнадзора Наталья Зильбер.
Она отметила, что все производители продолжают работать на российском рынке. Объемы производства и поставок превышают показатели прошлого года.