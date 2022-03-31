Восстановление берегов Иван-озера под Нижним Тагилом начнется только после половодья

Напомним, плотина Иван-озера возле Исинского тракта была разрушена в результате наводнения 2021 года. Водоем значительно обмелел. В этом году вода продолжает выливаться из пруда, а местные садоводы беспокоятся, что во время весеннего паводка их участки будут затоплены.