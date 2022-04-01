Женщина с коляской пнула ребенка и попала на видео регистратора возле ТЦ в Тюмени

На записи видно, как женщина стоит с коляской возле входа в торговый центр и разговаривает со знакомой. Рядом находится ребенок. В какой-то момент мальчик виснет на ручке коляски, после чего женщина пинает ребенка и уходит. Упавший на тротуар малыш поднимется и бежит за героиней видео.