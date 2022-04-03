В сельских магазинах нет дефицита, а тагильских предпринимателей штрафуют

Дефицита продуктов в сельских магазинах не наблюдается, также как и ажиотажа среди местного населения. Килограммами сахар никто не скупает. Однако продавцы говорят, что причиной этому низкая проходимость. При этом рост цен их все же коснулся. Насколько сильно - читайте в материале TagilCity.ru.