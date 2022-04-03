В сельских магазинах нет дефицита, а тагильских предпринимателей штрафуют

Posted 3 апреля 2022, 14:53
Published 3 апреля 2022, 14:53
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Дефицита продуктов в сельских магазинах не наблюдается, также как и ажиотажа среди местного населения. Килограммами сахар никто не скупает. Однако продавцы говорят, что причиной этому низкая проходимость. При этом рост цен их все же коснулся. Насколько сильно - читайте в материале TagilCity.ru.
Претензий к компаниям-перевозчикам Нижнего Тагила за первый квартал 2022 года не возникло. Компании не получили ни одного штрафа за нарушения условий контракта. Заключены договоры летом 2021 года. Их общая стоимость составляет 74,1 миллиона рублей.
За незаконную продажу одежды под известными брендами оштрафована предпринимательница из Нижнего Тагила. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей, а вся продукция изъята на уничтожение.
За два дня сильного гололеда на трассах Свердловской области произошло 118 ДТП. В них пострадало 11 человек, в том числе трое детей. В ГИБДД призывают быть внимательнее на дорогах и не ездить на высокой скорости.
Грузовики с пивом и пельменями столкнулись на свердловской трассе. Один из водителей не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу. В результате ни люди, ни продукты не пострадали.