Эксперт рассказал о возможных потерях для РФ после отказа ЕС от газа

Эксперт отметил, что в словах итальянского политика есть правда. Если Российская Федерация по собственной воле прекратит поставки энергоресурсов в Евросоюз, то лишится самой большой статьи доходов. На сегодняшний день для российского газа самым большим является европейский рынок и китай не сможет его заменить. По этой причине, если поставки энергоресурсов в Европу будут остановлены, российский бюджет потеряет до тридцати процентов дохода.