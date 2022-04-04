Posted 4 апреля 2022,, 04:42
Published 4 апреля 2022,, 04:42
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Человек, который оформил самозанятость, может работать в разных сферах, предлагать услуги или собственные товары. Принимать оплату он может наличными, с помощью переводов на карту или счет, электронными кошельками. Однако наличие подключенного эквайринга позволяет повысить доверие со стороны клиентов и удобство оплаты.
В обязательном порядке самозанятому не требуется подключать эквайринг. Он понадобится, если планируется расширять количество услуг или производство.
Самозанятость не предполагает открытие расчетного счета. Эта возможность доступна только юридическим лицам или ИП. Классический же товарный эквайринг может подключаться только к расчетным счетам. Именно поэтому для самозанятых он не доступен. Но есть еще один вариант. Если у человека есть сайт, на котором он реализует свои товары или услуги, то можно подключить оплату картой. Интернет эквайринг для самозанятых доступен и активно используется. При такой оплате деньги перечисляются на банковский счет продавца, открытия расчетного счета не требуется.
Процесс работы интернет эквайринга состоит из ряда этапов.
Интернет эквайринг имеет немало плюсов. Он позволяет увеличить количество клиентов, т. к. оплата картой, а не переводом, уменьшает риск мошенничества, повышает доверие. Уменьшается вероятность ошибки. При переводах всегда есть риск отправить деньги на неправильный счет. Интернет эквайринг не требует установки специального оборудования. Все что требуется, заложено в подключаемом программном обеспечении.
Из минусов надо отметить стоимость. Интернет эквайринг не бесплатный и его стоимость обычно выше, чем у товарного эквайринга.
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