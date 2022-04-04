Самозанятость не предполагает открытие расчетного счета. Эта возможность доступна только юридическим лицам или ИП. Классический же товарный эквайринг может подключаться только к расчетным счетам. Именно поэтому для самозанятых он не доступен. Но есть еще один вариант. Если у человека есть сайт, на котором он реализует свои товары или услуги, то можно подключить оплату картой. Интернет эквайринг для самозанятых доступен и активно используется. При такой оплате деньги перечисляются на банковский счет продавца, открытия расчетного счета не требуется.