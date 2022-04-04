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Posted 4 апреля 2022, 03:57

Published 4 апреля 2022, 03:57

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Вода в колодцах и родниках Нижнего Тагила будет проверена на качество

Вода в колодцах и родниках Нижнего Тагила будет проверена на качество

4 апреля 2022, 03:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Пробы воды из колодцев и родников, расположенных в Нижнем Тагиле, будут взяты специалистами. Стоимость работ составляет 830,5 тысячи рублей.

Всего планируется взять 159 проб из такого же количества источников. Вода будет проверяться на территории Нижнего Тагила, а также в деревнях селах и поселках.

Согласно аукционной документации, услуги должны быть оказаны во втором квартале 2022 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 апреля.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется строительство станции водоподготовки «Южная». Проект уже прошел госэкспертизу. При этом иностранное оборудование решено заменить отечественными аналогами. По словам проектировщиков, на сроках реализации это не скажется.

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