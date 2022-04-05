Бессонница и давление: тагильчане пожаловались на новые последствия омикрона

Появилась бессонница: у тебя усталость, но ты не можешь уснуть. Просто постоянно лежишь. И появились проблемы с мозгом: то есть не можешь сконцентрироваться, путаешь слова, забываешь слова, не можешь что-то сказать. Я не понимала, что мне говорят, не могла прочитать документ, никогда такого не было, рассказала редакции TagilCity.ru Елена.