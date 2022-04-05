Для борьбы с последствиями санкций в Нижнем Тагиле появился антикризисный штаб

Муниципальный оперативный штаб по мониторингу местной экономики во время санкций появился в Нижнем Тагиле. Помимо этого, новый социально-экономический орган администрации будет обеспечивать финансовую и социальную стабильность в городе.

Оперативный штаб по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности в Нижнем Тагиле появился в муниципалитете во вторник, 5 апреля. Согласно информации с официального сайта мэрии, финансовый оперштаб имеет сразу несколько функций: обеспечивает мониторинг деятельности системообразующий предприятий Нижнего Тагила, а также прочих организаций, которые имеют вес в муниципальном социально-экономическом секторе;

разрабатывает и реализует предложения по мерам поддержки указанных выше предприятий и компаний;

разрабатывает и реализует иные меры с целью сокращения влияния негативных последствий санкций на экономику Нижнего Тагила. В состав оперативного штаба города входят сразу несколько ключевых фигур тагильской администрации. В частности, главой и заместителем нового социально-экономического органа утверждены соответственно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его первый зам Вячеслав Горячкин. Секретарем оперштаба назначена начальник экономического управления мэрии. Помимо этого, в состав комиссии входит еще 5 человек — начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства горадминистрации Людмила Абдулкадырова, заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, замглавы горадминистрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов, замглавы по соцполитике Валерий Суров и директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства. Контролировать рост цен в Свердловской области будет специальный оперштаб Узнать подробнее