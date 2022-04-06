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Posted 6 апреля 2022, 04:13

Published 6 апреля 2022, 04:13

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

Канада внесла свердловского олигарха Пумпянского в санкционный список

6 апреля 2022, 04:13
Сюжет
Операция на Украине
Еще несколько российских олигархов попали под санкции. На этот раз ограничения против владельца «Синары» Дмитрия Пумпянского и его супруги, а также собственника «Норникеля» Владимира Потанина ввела Канада.

Обновленный санкционный список появился на сайте правительства Канады. В общей сложности под санкции попали восемь российских бизнесменов, политиков и военных. В том числе, в санкционный лист попал президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и его жена Галина.

Также ограничения коснулись владельца компании «Норникель» Владимира Потанина, председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, начальника ГУ генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, миллиардера Вадима Мошковича, совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона и президента Marathon Group Александра Винокурова.

Внесение в санкционный список накладывает на россиян запрет на въезд в Канаду, а также замораживает их возможные активы.

Напомним, из-за начала спецоперации на Украине 24 февраля ряд мировых лидеров сообщили о введении в отношении России и ее граждан, в том числе крупных чиновников и деятелей, санкций. Под ограничения попали и топ-менеджеры ЕВРАЗ-НТМК и УВЗ. Продукцию тагильского «Уралвагонзавода» также запретили приобретать за рубежом.

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#Экономика#Операция на Украине#Санкции#Ограничения
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