Канада внесла свердловского олигарха Пумпянского в санкционный список

Напомним, из-за начала спецоперации на Украине 24 февраля ряд мировых лидеров сообщили о введении в отношении России и ее граждан, в том числе крупных чиновников и деятелей, санкций. Под ограничения попали и топ-менеджеры ЕВРАЗ-НТМК и УВЗ. Продукцию тагильского «Уралвагонзавода» также запретили приобретать за рубежом.