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Posted 6 апреля 2022,, 06:37

Published 6 апреля 2022,, 06:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Почему важна заявка на рефинансирование для автомобилистов

6 апреля 2022, 06:37
Почему важна заявка на рефинансирование? Оптимальные условия для автомобилистов.

кредита осуществляется с учетом значимых плюсов. Желательно ориентироваться на размер платежа, выгодную процентную ставку. Предполагается предоставление другого займа. Основная цель — уменьшить нежелательную переплату. Новый кредит можно взять в том же банке или обратиться в финансовую организацию. Клиент берет новый займ, сумма перечисляется на погашение задолженности. В результате долг полностью возвращается. Условия при этом меняются, но они могут быть выгодными.

Почему важна услуга

Если оформляется заявка на рефинансирование, удается отметить следующие последствия:

  • Уменьшение финансовой нагрузки. Это возможно благодаря изменению графика выплат, продлению или сокращению общей длительности обязательства, уменьшению процентной ставки.
  • Предотвращение штрафов. В результате кредитная история остается положительной.
  • Объединение нескольких кредитов в один. Это позволит упростить контроль совершаемых выплат.
  • Предотвращение переплат. Самое важное — учитывать установленную процентную ставку.

Рефинансирование доступно для разных видов кредит. Однако оно проводится не раньше, чем через 2 месяца после получения первого займа.

Как провести процедуры

В том случае, когда планируется рефинансирование автокредита, отмечаются следующие принципы:

  • Внимательное изучение разных программ. Есть возможность изменить валюту кредитования. Например, удастся выплачивать в рублях или же в иностранной валюте.
  • Трейд-ин. Эта схема появилась сравнительно недавно, но уже стала популярной. При рефинансировании можно сдать старый автомобиль в счет выплаты первоначального взноса. Затем осуществляется покупка новой машины.
  • Определение наиболее подходящей финансовой организации для сотрудничества. Часто рекомендуется обратиться в тот банк, в котором был оформлен заем изначально. Однако не все организации предлагают услуги рефинансирования на выгодных условиях для заемщика. В такой ситуации можно обратиться в другой банк.
  • Особенности законного проведения рефинансирования. Порой процедура предполагает дополнительные расходы, подготовку установленного пакета документов. К тому же сотрудники банка учитывают, насколько клиент соблюдал свои финансовые обязательства, особенности кредитной истории.

В любом случае автомобилисты могут провести рефинансирование, ориентируясь на свою потенциальную выгоду.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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