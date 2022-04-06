Политолог сделал прогнозы по итогам президентских выборов во Франции

Политолог сообщил, что Ле Пен баллотируется в президенты уже третий раз. Ее программа уже эволюционировала в сторону большей умеренности. Известно, что в 2017 году избиратели ее представляли в качестве «опасного экстремиста», а сейчас она смягчила свои заявления касаемо выхода из ЕС. У Ле Пен на первом плане социальные требования. Несмотря на то, что она является «правым» кандидатом, на ее сторону перетекает народный протестный электорат, который ранее голосовал за «левых».