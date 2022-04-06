Политолог сделал прогнозы по итогам президентских выборов во Франции

Posted 6 апреля 2022,, 15:36
Published 6 апреля 2022,, 15:36
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
По мнению Рубинского, президента Франции выберут во втором туре. В него пройдут Макрон и Ле Пен. В соответствии с опросами, сейчас преимущество на стороне Макрона, но за последние пять лет отставание Ле Пен значительно сократилось. Об этом информирует NEWS.ru.
Между кандидатами разрыв в первом туре может быть около пяти процентных пунктов (п.п.). Известно, что пять лет назад во втором туре Макрон опередил Ле Пен вдвое. На данный момент у них разрыв составляет около четырех-пяти п. п. Однако данный прогноз является условным, отметил Рубинский.
Что касается остальных 12 кандидатов, то у них разные показатели и, скорее всего, они не будут бороться за победу на выборах. У Ле Пен и Макрона слишком большой отрыв.
Политолог сообщил, что Ле Пен баллотируется в президенты уже третий раз. Ее программа уже эволюционировала в сторону большей умеренности. Известно, что в 2017 году избиратели ее представляли в качестве «опасного экстремиста», а сейчас она смягчила свои заявления касаемо выхода из ЕС. У Ле Пен на первом плане социальные требования. Несмотря на то, что она является «правым» кандидатом, на ее сторону перетекает народный протестный электорат, который ранее голосовал за «левых».