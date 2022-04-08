Как выбрать ОКВЭД для регистрации компании?

Перед регистрацией бизнеса следует выбрать код деятельности. Это могут быть услуги по осуществлению грузоперевозок, торговли розничной и оптовой продукции, сдача помещений в аренду и другая деятельность. Бизнесмен должен выбрать код, который соответствует основному виду деятельности и несколько дополнительных. Например, ИП открыл магазин розничной торговли и собирается самостоятельно доставлять товар. При регистрации он может выбрать 2 кода — оптовая, розничная торговля и транспортные услуги. У ИП есть ограничения по ведению деятельности. Предпринимателю нельзя заниматься авиаперевозками, продажей оружия, открывать страховые компании и осуществлять другие услуги. Для юридических лиц нет ограничений по ведению бизнеса. Они могут выбирать любые коды в соответствии с деятельностью, которой будут заниматься.