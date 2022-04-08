Тагильские «Мегамарты» переходят под бренд «Магнита»

Однако пластик меняют только на кассе, а люди задают вопросы о ребрендинге и об активации системы лояльности. Помимо этого, возникают недоразумения между покупателями и продавцами. В результате в «Мегамарте» на Вагонке 8 апреля возникла очередь, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.