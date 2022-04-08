tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2022, 04:57

Published 8 апреля 2022, 04:57

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

В Нижнем Тагиле началась уборка дорог после зимы

8 апреля 2022, 04:57
Тагильские дороги начали убирать и чистить после зимы. На улицы вывели людей и технику для уборки мусора.

Подметально-уборочные машину МУП «Тагилдорстрой» начали чистку дорог от оставшегося снега и мусора. На улицы Нижнего Тагила вывели и спецтехнику с вакуумными пылесосами. После наступления положительных температур большинство магистралей остались практически без снега, но с мусором, который копился там всю зиму. Как сообщают в самом МУП, техника работает по принципу пылесоса с функцией влажной уборки.

Всего на дорогах города будет задействовано шесть подобных спецмашин.

Всего в Нижнем Тагиле будет задействовано шесть единиц подобного типа: две прицепные подметально-уборочные машины, три вакуумных пылесоса и один тротуарный, сообщили в «Тагилдорстрое».

Помимо спецтехники, на улицы вышли работники для уборки дорог и остановочных комплексов. Мусор складывают в пакеты и увозят.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Уборка#МУП Тагилдорстрой#Уборка дорог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика