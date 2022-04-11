Более четырех километров временных дорог построят в тагильском микрорайоне Пырловка

Кроме того, в 2022 году в рамках муниципального контракта продолжится обслуживание уже существующих дорог в Пырловке. Это ремонтное профилирование дорожного покрытия, обустройство водоотводных канав и промывка водопропускных труб, очистка дорог от снега. Проектно-сметная документация разработана МБУ «Тагилгражданпроект».