tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2022, 09:08

Published 11 апреля 2022, 09:08

Modified 29 ноября, 18:32

Updated 29 ноября, 18:32

Более четырех километров временных дорог построят в тагильском микрорайоне Пырловка

Более четырех километров временных дорог построят в тагильском микрорайоне Пырловка

11 апреля 2022, 09:08
Фото: 1MI.
Конкурс на обустройство временных дорог, ведущих к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство, в микрорайоне Пырловка общей стоимостью 50 миллионов рублей объявлен в Нижнем Тагиле.

Новые дороги временного назначения появятся на девяти улицах микрорайона. В том числе, Заречная, Семейная, 2-я Апрельская, Надеждинская, Отрадная, Нежинская, Родная, Тихая и в переулке Преображенский. Общая протяженность дорог составит 4,3 километра. Начальная цена контракта — 50 миллионов рублей. А дата окончания подачи заявок — 19 апреля.

Подрядчик должен будет уложить грунтовое покрытие, обустроить обочины, а также проложить 39 водопропускных труб. Срок окончания строительных работ — октябрь 2022 года. Гарантийный срок эксплуатации дорог — один год. При обнаружении дефектов подрядчик должен устранить их в течении 10 дней.

Кроме того, в 2022 году в рамках муниципального контракта продолжится обслуживание уже существующих дорог в Пырловке. Это ремонтное профилирование дорожного покрытия, обустройство водоотводных канав и промывка водопропускных труб, очистка дорог от снега. Проектно-сметная документация разработана МБУ «Тагилгражданпроект».

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле началась уборка дорог после зимыВ Нижнем Тагиле начался ямочный ремонт дорог после зимы
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Пырловка#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика