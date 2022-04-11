Застройщик заплатит екатеринбуржцу 300 тысяч за срыв сроков сдачи квартиры

Тогда Владимир потребовал у застройщика выплатить ему неустойку, но юрлицо отказало. Обманутый дольщик обратился в суд, где требовал взыскать с обидчика 355 тысяч рублей и штраф более 177 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования мужчины частично. С фирмы взыскали 170 тысяч рублей и штраф – 40 тысяч рублей. А после того, как Владимир подал апелляцию в Свердловский областной суд, здесь приняли решение о выплате ему большей компенсации - 250 тысяч рублей и 60 тысяч рублей штрафных санкций.