tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2022, 14:22

Published 12 апреля 2022, 14:22

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Где будут работать тагильские подростки в трудовых отрядах мэра этим летом

Где будут работать тагильские подростки в трудовых отрядах мэра этим летом

12 апреля 2022, 14:22
Фото: 1MI.
Ежегодно подростки от 14 до 18 лет в Нижнем Тагиле могут официально трудоустроиться на лето в отряды мэра. Где и как они будут работать в 2022 году, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Что такое трудовые отряды мэра?

Трудовые отряды мэра — это молодежные объединения, которые работают в Нижнем Тагиле для содействия занятости несовершеннолетних, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации. Отряды работают ежегодно с 1 июня по 31 августа, зарплата выплачивается из бюджета города.

В 2022 году трудовые отряды будут дислоцироваться в 51 месте во всех районах города. Подростки будут не только трудиться на социально значимых объектах города, но и соревноваться на звание «Лучший трудовой отряд мэра» и «Лучший участник трудового отряда мэра».

В Ленинском районе тагильчане будут работать на 16 объектах, в Дзержинском — на 19, в Тагилстроевском — на 16. В их обязанность будет входить:

  • уборка территории;
  • уборка внутренних помещений;
  • уборка закрепленной территории;
  • очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
  • облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
  • закрашивание надписей на фасадах жилых домов совместно с управляющими компаниями;
  • подметание;
  • уборка скошенной травы;
  • прополка и полив клумб.

Список социально значимых объектов и мест дислокации трудовых отрядов мэра летом 2022 года

Ленинский район

Социально-значимый объект (участок)

Место дислокации отряда,

сбора и хранения инвентаря

Период производства работ

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. Батухтина по улице Черных, 86;

— зеленая зона вдоль улицы Черных от улицы Фрунзе до улицы Тагильская;

— зеленая зона между магазином «Доброцен» по улице Максима Горького, 30А и домом № 33 по улице Черных;

— зеленая зона вдоль переулка Завода Механик;

— зеленая зона перед домами № 50, 52 по улице Черных;

— площадь «Горняков» по улице Фрунзе, 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской»,

улица Оплетина, 11А

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30;

— зеленая зона вдоль тротуара по улицам: Выйская, Быкова, Верхняя Черепанова, Серебрянский тракт;

— сквер у памятника Быкову;

— сквер у памятника рабочим Высокогорского механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

— зеленая зона проезда параллельного улице Выйской от дома 58А до дома 68

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 30, улица Верхняя Черепанова, 17А

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 90;

— территория у памятного знака «Участникам событий гражданской войны 1918 года»;

— зеленая зона вдоль Черноисточинского шоссе от здания школы до улицы Челюскинцев (четная сторона);

— зеленая зона напротив зданий по Черноисточинскому шоссе 1В и дома № 64

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90, Черноисточинское шоссе, 60

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Мир»;

— зеленые зоны вдоль тротуаров по улице Черных, Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт;

— зеленая зона вдоль тротуаров по улице Максима Горького от улицы Аганичева до улицы Высокогорская

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Мир»,

улица Оплетина, 10

июнь

Зеленая зона вокруг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25;

территория и помещения учреждения;

— зеленые зоны по улицам Дунайская, Каспийская, Ростовская, Азовская, Академика Поленова;

— прилегающая территория к дороге от Свердловского шоссе до станции Старатель;

— зеленая зона вдоль Свердловского шоссе;

— пешеходная зона и прилегающая территория от поселка Старатель до микрорайона Ключики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 25, улица Гагарина, 11

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района;

— сквер напротив улицы Космонавтов, 10;

— территория стадиона «Высокогорец» (по необходимости);

— зеленая зона вдоль стадиона «Высокогорец» между зданиями по улице Красноармейская, 82 и 84;

— зеленая зона по улице Красноармейская (от магазина «Смак» до моста);

— зеленая зона вдоль улицы Космонавтов от дома

№ 10 до улицы Фрунзе;

— зеленая зона вдоль дома по улице Красноармейская, № 109 и между школой № 50 и детским садом № 28

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района, улица Космонавтов, 12

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района структурного подразделения «Бригантина»;

— зеленая зона по проспекту Мира: от улицы Горошникова до проспекта Ленина;

— зеленая зона вдоль проспекта Строителей от дома № 1 до улицы Октябрьской революции;

— берег пруда: от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира (вдоль улицы Заводская по необходимости);

— клумба на пересечении проспектов Мира и Строителей;

— сквер за домом по проспекту Ленина, 46

(по необходимости);

— территория вокруг реабилитационного центра «Островок Надежды» (улица К. Маркса, 48А);

— зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы К. Маркса до пруда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района структурное подразделение «Бригантина»,

проспект Строителей, 7

июнь

Территория парка и стадиона «Салют»;

— зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Курортная, Гагарина, Дунайская;

— лесополоса вдоль Свердловского шоссе;

— площадь у общежития № 1 и № 2;

— сквер за конференц-залом Филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России»,

— помещения учреждения (по необходимости)

Филиал «Нижнетагильский институт испытания металлов» Федерального казенного предприятия

«Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» Конференц-зал, улица Гагарина, 15

июнь,

июль

Зеленая зона и сквер у здания Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»;

— территория и помещения учреждения;

— зеленая зона вдоль берега реки Тагил от «Горбатого» моста до улицы Фрунзе;

— зеленая зона вдоль улицы Папанина;

— зеленая зона по улице Аганичева, за домами

от № 26 до № 32,

— зеленая зона и лестница по улице Фрунзе;

по склону дома № 26

— зеленая зона вдоль домов № 5, 7, 9 по улице Островского;

— зеленая зона по улице Серова, вдоль домов по улице Газетная № 11, 23, 29 (по необходимости)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж

№ 1», улица Островского, 3

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Выйский»;

— зеленая зона вдоль тротуара по улицам Выйская, Быкова, В. Черепанова, Серебрянский тракт;

— сквер у памятника Быкову;

— сквер у памятника рабочим ВМЗ, погибшим в годы ВОВ;

— зеленая зона проезда параллельного улице Выйской от дома 58А до дома 68

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Выйский»,

улица Космонавтов, 108,

улица Верхняя Черепанова, 50

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 71;

— зеленые зоны вдоль улиц Зерновая, Лебяжинская, Вогульская, Известковая, Ермака, Красноармейская до улицы Космонавтов;

— зеленая зона вдоль улицы Ермака, 65;

— сквер напротив дома по улице Космонавтов, 10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 71, улица Известковая, 9

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50;

— зеленые зоны вдоль тротуаров по улице Красноармейская от улицы Космонавтов до моста;

— спуск к реке Тагил вдоль домов по улице Аганичева, 26, 28;

— зеленая зона вдоль реки Тагил по улице Папанина;

— спуск около здания по улице Фрунзе, 26;

— зеленая зона вдоль дома по улице Красноармейская, 109 и между школой № 50 и детским садом № 28;

— зеленая зона вдоль улицы Фрунзе от Дворца культуры «Юбилейный до улицы Аганичева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 50, улица Фрунзе, 25А

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21;

— зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Краснознаменной и Заречной;

— зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Некрасова и Полярная;

— зеленая зона вдоль тротуаров по улице Заречная, вдоль детского сада,

— территория между кортом и детским садом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 21 «Кадетская школа»,

улица Некрасова, 1

август

Территория и помещения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»;

— зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Черных, Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт, Быкова, Максима Горького от улицы Аганичева до улицы Высокогорская;

— сквер у памятника Рабкору Г. Быкову

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум», улица Липовый тракт, 11

август

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32;

— зеленая зона за зданием школы по улице Газетная, 34;

— зеленая зона за домами № 11 и 13 по улице Ломоносова;

— зеленая зона возле здания по улице Пархоменко, 31А;

— зеленая зона за школой по улице К. Маркса;

— зеленая зона вдоль улицы Циолковского, 15;

— зеленая зона по улице Островского, 3;

— зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы Карла Маркса до пруда;

— территория Лисьей горы (по необходимости);

— зеленая зона вдоль улиц Вязовская, Ломоносова, Газетная (от улицы Островского до проспекта Мира)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов,

улица Карла Маркса, 67

август

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района структурного подразделения «Меридиан»;

— зеленая зона по проспекту Мира: от улицы Горошникова до проспекта Ленина;

— зеленая зона вдоль проспекта Строителей № 1 до улицы Октябрьской революции;

— берег пруда: от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира (вдоль улицы Заводская по необходимости);

— клумба на пересечении проспектов Мира и Строителей;

— сквер за домом по проспекту Ленина, 46 (по необходимости);

— территория вокруг реабилитационного центра «Островок Надежды» (улица Карла Маркса, 48А);

— территория сквера у «Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М. Е. Черепановых» (по необходимости)

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района структурное подразделение «Меридиан»,

проспект Мира, 18

август

Дзержинский район

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8;

— территория Площади Танкостроителей;

— территория лесопарковой зоны (центральная часть по улице Зари)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 8, улица Пихтовая, 16

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9;

— сквер по улице Патона (памятник С. Орджоникидзе);

— сквер проспект Вагоностроителей, дома 9 — 11;

— зеленые зоны по улице Ильича

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 9, улица Ильича, 12

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дзержинского дворца детского и юношеского творчества структурного подразделения «Дружные»;

— парковая зона за Дворцом культуры «Космос»;

— зеленые зоны поселка Северный

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дзержинский дворец детского и юношеского творчества структурное подразделение «Дружные» улица 9 января, 1А

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 35;

— сквер по улице Окунева, 1А, 1Б, 2А, 2Б;

— зелёные зоны по улице Патона

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 35, улица Патона, 7

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 36;

— территория Площади Танкостроителей (в районе магазина «Кировский»);

— территория лесопарковой зоны;

— зеленая зона по улице Зари, 40, 42, 46А, 52,

— зеленая зона между школами № 43 и № 36

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 36, улица Зари, 32

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38;

— зеленая зона по улице Калинина от улицы Зари до улицы Круговая;

— зеленая зона по улице Зари, 103;

— зеленая зона по улице Калинина, вдоль дома 105

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 38, улица Зари, 46Б

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 39;

— сквер по проспекту Вагоностроителей, 59;

— зеленая зона конечной остановки маршрута № 10 по улице Зари;

— зеленые зоны по улице Сибирская

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39,

улица Зари, 8

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41;

— мемориальный комплекс «Курган памяти»;

— парковая зона по улице Окунева;

— сквер у дома 34 по улице Окунева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41, улица Калинина, 2А

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61;

— зеленая зона по проспекту Ленинградский, 83 до улицы Зари, 16;

— зеленая зона по проспекту Ленинградский, 77;

— сквер на проспекте Ленинградский, 89, 93;

— зеленые зоны по улице Чайковского

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 61 с углубленным изучением отдельных предметов, улица Тимирязева, 109

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 77;

— сквер по проспекту Дзержинского;

— парковая зона «Площади Славы»;

— проспект Ленинградский, от дома 41 до дома 81

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 77, улица Коминтерна, 59

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 86;

— проспект Вагоностроителей;

— улица Коминтерна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86,

улица Коминтерна, 47

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4;

— зеленая зона в сквере у памятника «Строителям»;

— сквер по улице Энтузиастов, 1;

— зеленые зоны по улицам Юности, Энтузиастов, Окунева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 4, улица Энтузиастов, 1А

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7;

— зеленые зоны по улицам Свердлова, Тельмана, Крупской, Правды, Тимирязева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 7, улица Тельмана, 19

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 55;

— зеленые зоны по улице Парковая, улице Пихтовая;

— территория лесопарковой зоны по улице Максарева;

— зеленая зона остановки транспорта «Центральная городская больница № 1»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 55, улица Парковая, 13

июль

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87;

— сквер «Солнечный»

— сквер «Надежда» по проспекту Ленинградский

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 87, улица Окунева, 45

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 95;

— парковая зона по улице Юности за остановкой «Спортивная»;

— зеленая зона по улице Юности вдоль дома по улице Алтайская, 41;

— зеленая зона по улице Алтайская вдоль домов по улице Алтайская, 41, 37;

— зеленая зона по улице Алтайская, вдоль домов 33, 31, 47;

— зеленая зона по улице Юности, 53

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 95, улица Бобкова, 3

июль

Территория села Покровское-1;

— бесхозные территории

село Покровское-1

дом № 98, квартира № 2

июль

Территория и помещения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»;

— сквер по улице Юности, 1А;

— зеленая зона по улице Юности, 3/1, 2, 3, 4;

— сквер по проспекту Ленинградский, 30, 32

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

улица Юности, 9

июль,

август

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 70;

— парковая зона в Пионерском сквере;

— парковая зона сквера муниципального молодежного театра;

— зеленая зона по улице Свердлова (от улицы Орджоникидзе до проспекта Дзержинского)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 70, улица Ильича, 22

август

Тагилстроевский район

Территория, прилегающая Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Городского Дворца детского и юношеского творчества;

— озеленение территории и поддержание порядка на площадках набережной «Тагильская лагуна-2»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дворец детского и юношеского творчества,

улица Красногвардейская, 15

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 138, улица Красногвардейская, 1)

июнь,

август

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Тагилстроевского района;

— благоустройство улиц Черноморская, Землячки, Металлургов, Гвардейская, Попова

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района, улица Черноморская, 98

июнь

Территория, прилегающая к структурному подразделению «Контакт» и помещения Муниципального бюджетного учреждения Дома детского творчества Тагилстроевского района по улице Захарова, 1А;

— территория аллеи Парка Победы;

— общественные территории у домов № 1, 3, 5, 11 по улице Захарова;

— территория аллеи Эко-парка «Муринские пруды»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района структурное подразделение «Контакт», улица Захарова, 1А

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100;

— территория аллеи Эко-парка «Муринские пруды»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 100,

улица А. З. Смелянского, 5

июнь

Территории села Серебрянка:

— здание и прилегающая территория школы;

— прилегающие территории вдоль главной дороги в направлении города;

— территории вдоль улиц Набережная, Гаревская, Ашкинская

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 11 села Серебрянка,

село Серебрянка,

улица Советская, 3

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 49,

— благоустройство улиц: Попова, Землячки, Гвардейская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 49,

улица Гвардейская 58

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 56,

— территории по улицам Алапаевская и Кутузова;

— обеспечение переезда начальной школы в здание по улице Гвардейская, 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 56,

улица Гвардейская, 20

июнь

Территории и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 69;

— территория аллеи Парка Победы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 69,

Октябрьский проспект, 16А

июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 80,

— благоустройство общественных территорий по улицам Тагилстроевская, 3А, Тагилстроевская, 6, Тагилстроевская, 17-29, Дружинина, 65

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 80,

Черноисточинское шоссе, 13

июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24;

— прилегающая территория вдоль дороги по улице Сланцевая;

— территория возле памятника горнякам Рудника имени III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 24,

улица Сланцевая, 13А

июнь

Территория и помещения Нижнетагильского детского дома»;

— территория набережной «Тагильская лагуна-2»

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Нижнетагильский детский дом», улица Красногвардейская, 55

июль

Территория и помещения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» по улице Балакинская

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»,

улица Балакинская, 2А

июль

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40;

— территория аллеи Парка Победы.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 40,

Октябрьский проспект, 16

июль

Территория и помещения Центра образования

№ 1»;

— благоустройство улиц: Карла Либкнехта, Победы (от моста до пересечения с улицей Пархоменко);

Особо значимые объекты:

— трамвайное кольцо на улице Победы;

— сквер по улице Борцов Революции — Восстания.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1»,

улица Карла Либкнехта, 30

июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи»;

— трамвайное кольцо на улице Победы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»,

улица Пархоменко, 37

август

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 81;

— общественные территории по улице Тагилстроевская, 3А, 6, 17 — 29.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 81,

улица Тагилстроевская, 1Б

август

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле планируется трудоустроить в отряды мэра 650 подростков.

Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Работа#Лето#Отряды мэра#Администрация Нижнего Тагила
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика