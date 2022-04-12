Где будут работать тагильские подростки в трудовых отрядах мэра этим летом

Posted 12 апреля 2022, 14:22
Published 12 апреля 2022, 14:22
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Трудовые отряды мэра — это молодежные объединения, которые работают в Нижнем Тагиле для содействия занятости несовершеннолетних, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации. Отряды работают ежегодно с 1 июня по 31 августа, зарплата выплачивается из бюджета города.
В 2022 году трудовые отряды будут дислоцироваться в 51 месте во всех районах города. Подростки будут не только трудиться на социально значимых объектах города, но и соревноваться на звание «Лучший трудовой отряд мэра» и «Лучший участник трудового отряда мэра».
В Ленинском районе тагильчане будут работать на 16 объектах, в Дзержинском — на 19, в Тагилстроевском — на 16. В их обязанность будет входить:
|
Социально-значимый объект (участок)
|
Место дислокации отряда,
сбора и хранения инвентаря
|
Период производства работ
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. Батухтина по улице Черных, 86;
— зеленая зона вдоль улицы Черных от улицы Фрунзе до улицы Тагильская;
— зеленая зона между магазином «Доброцен» по улице Максима Горького, 30А и домом № 33 по улице Черных;
— зеленая зона вдоль переулка Завода Механик;
— зеленая зона перед домами № 50, 52 по улице Черных;
— площадь «Горняков» по улице Фрунзе, 32
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской»,
улица Оплетина, 11А
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30;
— зеленая зона вдоль тротуара по улицам: Выйская, Быкова, Верхняя Черепанова, Серебрянский тракт;
— сквер у памятника Быкову;
— сквер у памятника рабочим Высокогорского механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
— зеленая зона проезда параллельного улице Выйской от дома 58А до дома 68
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 30, улица Верхняя Черепанова, 17А
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 90;
— территория у памятного знака «Участникам событий гражданской войны 1918 года»;
— зеленая зона вдоль Черноисточинского шоссе от здания школы до улицы Челюскинцев (четная сторона);
— зеленая зона напротив зданий по Черноисточинскому шоссе 1В и дома № 64
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90, Черноисточинское шоссе, 60
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Мир»;
— зеленые зоны вдоль тротуаров по улице Черных, Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт;
— зеленая зона вдоль тротуаров по улице Максима Горького от улицы Аганичева до улицы Высокогорская
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Мир»,
улица Оплетина, 10
|
июнь
|
Зеленая зона вокруг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25;
территория и помещения учреждения;
— зеленые зоны по улицам Дунайская, Каспийская, Ростовская, Азовская, Академика Поленова;
— прилегающая территория к дороге от Свердловского шоссе до станции Старатель;
— зеленая зона вдоль Свердловского шоссе;
— пешеходная зона и прилегающая территория от поселка Старатель до микрорайона Ключики
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 25, улица Гагарина, 11
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района;
— сквер напротив улицы Космонавтов, 10;
— территория стадиона «Высокогорец» (по необходимости);
— зеленая зона вдоль стадиона «Высокогорец» между зданиями по улице Красноармейская, 82 и 84;
— зеленая зона по улице Красноармейская (от магазина «Смак» до моста);
— зеленая зона вдоль улицы Космонавтов от дома
№ 10 до улицы Фрунзе;
— зеленая зона вдоль дома по улице Красноармейская, № 109 и между школой № 50 и детским садом № 28
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района, улица Космонавтов, 12
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района структурного подразделения «Бригантина»;
— зеленая зона по проспекту Мира: от улицы Горошникова до проспекта Ленина;
— зеленая зона вдоль проспекта Строителей от дома № 1 до улицы Октябрьской революции;
— берег пруда: от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира (вдоль улицы Заводская по необходимости);
— клумба на пересечении проспектов Мира и Строителей;
— сквер за домом по проспекту Ленина, 46
(по необходимости);
— территория вокруг реабилитационного центра «Островок Надежды» (улица К. Маркса, 48А);
— зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы К. Маркса до пруда
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района структурное подразделение «Бригантина»,
проспект Строителей, 7
|
июнь
|
Территория парка и стадиона «Салют»;
— зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Курортная, Гагарина, Дунайская;
— лесополоса вдоль Свердловского шоссе;
— площадь у общежития № 1 и № 2;
— сквер за конференц-залом Филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России»,
— помещения учреждения (по необходимости)
|
Филиал «Нижнетагильский институт испытания металлов» Федерального казенного предприятия
«Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» Конференц-зал, улица Гагарина, 15
|
июнь,
июль
|
Зеленая зона и сквер у здания Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»;
— территория и помещения учреждения;
— зеленая зона вдоль берега реки Тагил от «Горбатого» моста до улицы Фрунзе;
— зеленая зона вдоль улицы Папанина;
— зеленая зона по улице Аганичева, за домами
от № 26 до № 32,
— зеленая зона и лестница по улице Фрунзе;
по склону дома № 26
— зеленая зона вдоль домов № 5, 7, 9 по улице Островского;
— зеленая зона по улице Серова, вдоль домов по улице Газетная № 11, 23, 29 (по необходимости)
|
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж
№ 1», улица Островского, 3
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Выйский»;
— зеленая зона вдоль тротуара по улицам Выйская, Быкова, В. Черепанова, Серебрянский тракт;
— сквер у памятника Быкову;
— сквер у памятника рабочим ВМЗ, погибшим в годы ВОВ;
— зеленая зона проезда параллельного улице Выйской от дома 58А до дома 68
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Выйский»,
улица Космонавтов, 108,
улица Верхняя Черепанова, 50
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 71;
— зеленые зоны вдоль улиц Зерновая, Лебяжинская, Вогульская, Известковая, Ермака, Красноармейская до улицы Космонавтов;
— зеленая зона вдоль улицы Ермака, 65;
— сквер напротив дома по улице Космонавтов, 10
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 71, улица Известковая, 9
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50;
— зеленые зоны вдоль тротуаров по улице Красноармейская от улицы Космонавтов до моста;
— спуск к реке Тагил вдоль домов по улице Аганичева, 26, 28;
— зеленая зона вдоль реки Тагил по улице Папанина;
— спуск около здания по улице Фрунзе, 26;
— зеленая зона вдоль дома по улице Красноармейская, 109 и между школой № 50 и детским садом № 28;
— зеленая зона вдоль улицы Фрунзе от Дворца культуры «Юбилейный до улицы Аганичева
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 50, улица Фрунзе, 25А
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21;
— зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Краснознаменной и Заречной;
— зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Некрасова и Полярная;
— зеленая зона вдоль тротуаров по улице Заречная, вдоль детского сада,
— территория между кортом и детским садом
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 21 «Кадетская школа»,
улица Некрасова, 1
|
август
|
Территория и помещения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»;
— зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Черных, Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт, Быкова, Максима Горького от улицы Аганичева до улицы Высокогорская;
— сквер у памятника Рабкору Г. Быкову
|
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум», улица Липовый тракт, 11
|
август
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32;
— зеленая зона за зданием школы по улице Газетная, 34;
— зеленая зона за домами № 11 и 13 по улице Ломоносова;
— зеленая зона возле здания по улице Пархоменко, 31А;
— зеленая зона за школой по улице К. Маркса;
— зеленая зона вдоль улицы Циолковского, 15;
— зеленая зона по улице Островского, 3;
— зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы Карла Маркса до пруда;
— территория Лисьей горы (по необходимости);
— зеленая зона вдоль улиц Вязовская, Ломоносова, Газетная (от улицы Островского до проспекта Мира)
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов,
улица Карла Маркса, 67
|
август
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района структурного подразделения «Меридиан»;
— зеленая зона по проспекту Мира: от улицы Горошникова до проспекта Ленина;
— зеленая зона вдоль проспекта Строителей № 1 до улицы Октябрьской революции;
— берег пруда: от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира (вдоль улицы Заводская по необходимости);
— клумба на пересечении проспектов Мира и Строителей;
— сквер за домом по проспекту Ленина, 46 (по необходимости);
— территория вокруг реабилитационного центра «Островок Надежды» (улица Карла Маркса, 48А);
— территория сквера у «Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М. Е. Черепановых» (по необходимости)
|
Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района структурное подразделение «Меридиан»,
проспект Мира, 18
|
август
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8;
— территория Площади Танкостроителей;
— территория лесопарковой зоны (центральная часть по улице Зари)
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 8, улица Пихтовая, 16
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9;
— сквер по улице Патона (памятник С. Орджоникидзе);
— сквер проспект Вагоностроителей, дома 9 — 11;
— зеленые зоны по улице Ильича
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 9, улица Ильича, 12
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дзержинского дворца детского и юношеского творчества структурного подразделения «Дружные»;
— парковая зона за Дворцом культуры «Космос»;
— зеленые зоны поселка Северный
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дзержинский дворец детского и юношеского творчества структурное подразделение «Дружные» улица 9 января, 1А
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 35;
— сквер по улице Окунева, 1А, 1Б, 2А, 2Б;
— зелёные зоны по улице Патона
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 35, улица Патона, 7
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 36;
— территория Площади Танкостроителей (в районе магазина «Кировский»);
— территория лесопарковой зоны;
— зеленая зона по улице Зари, 40, 42, 46А, 52,
— зеленая зона между школами № 43 и № 36
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 36, улица Зари, 32
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38;
— зеленая зона по улице Калинина от улицы Зари до улицы Круговая;
— зеленая зона по улице Зари, 103;
— зеленая зона по улице Калинина, вдоль дома 105
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 38, улица Зари, 46Б
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 39;
— сквер по проспекту Вагоностроителей, 59;
— зеленая зона конечной остановки маршрута № 10 по улице Зари;
— зеленые зоны по улице Сибирская
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39,
улица Зари, 8
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41;
— мемориальный комплекс «Курган памяти»;
— парковая зона по улице Окунева;
— сквер у дома 34 по улице Окунева
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41, улица Калинина, 2А
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61;
— зеленая зона по проспекту Ленинградский, 83 до улицы Зари, 16;
— зеленая зона по проспекту Ленинградский, 77;
— сквер на проспекте Ленинградский, 89, 93;
— зеленые зоны по улице Чайковского
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 61 с углубленным изучением отдельных предметов, улица Тимирязева, 109
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 77;
— сквер по проспекту Дзержинского;
— парковая зона «Площади Славы»;
— проспект Ленинградский, от дома 41 до дома 81
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 77, улица Коминтерна, 59
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 86;
— проспект Вагоностроителей;
— улица Коминтерна
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86,
улица Коминтерна, 47
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4;
— зеленая зона в сквере у памятника «Строителям»;
— сквер по улице Энтузиастов, 1;
— зеленые зоны по улицам Юности, Энтузиастов, Окунева
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 4, улица Энтузиастов, 1А
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7;
— зеленые зоны по улицам Свердлова, Тельмана, Крупской, Правды, Тимирязева
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 7, улица Тельмана, 19
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 55;
— зеленые зоны по улице Парковая, улице Пихтовая;
— территория лесопарковой зоны по улице Максарева;
— зеленая зона остановки транспорта «Центральная городская больница № 1»
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 55, улица Парковая, 13
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87;
— сквер «Солнечный»
— сквер «Надежда» по проспекту Ленинградский
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 87, улица Окунева, 45
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 95;
— парковая зона по улице Юности за остановкой «Спортивная»;
— зеленая зона по улице Юности вдоль дома по улице Алтайская, 41;
— зеленая зона по улице Алтайская вдоль домов по улице Алтайская, 41, 37;
— зеленая зона по улице Алтайская, вдоль домов 33, 31, 47;
— зеленая зона по улице Юности, 53
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 95, улица Бобкова, 3
|
июль
|
Территория села Покровское-1;
— бесхозные территории
|
село Покровское-1
дом № 98, квартира № 2
|
июль
|
Территория и помещения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»;
— сквер по улице Юности, 1А;
— зеленая зона по улице Юности, 3/1, 2, 3, 4;
— сквер по проспекту Ленинградский, 30, 32
|
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
улица Юности, 9
|
июль,
август
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 70;
— парковая зона в Пионерском сквере;
— парковая зона сквера муниципального молодежного театра;
— зеленая зона по улице Свердлова (от улицы Орджоникидзе до проспекта Дзержинского)
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 70, улица Ильича, 22
|
август
|
Территория, прилегающая Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Городского Дворца детского и юношеского творчества;
— озеленение территории и поддержание порядка на площадках набережной «Тагильская лагуна-2»
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дворец детского и юношеского творчества,
улица Красногвардейская, 15
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 138, улица Красногвардейская, 1)
|
июнь,
август
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Тагилстроевского района;
— благоустройство улиц Черноморская, Землячки, Металлургов, Гвардейская, Попова
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района, улица Черноморская, 98
|
июнь
|
Территория, прилегающая к структурному подразделению «Контакт» и помещения Муниципального бюджетного учреждения Дома детского творчества Тагилстроевского района по улице Захарова, 1А;
— территория аллеи Парка Победы;
— общественные территории у домов № 1, 3, 5, 11 по улице Захарова;
— территория аллеи Эко-парка «Муринские пруды»
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района структурное подразделение «Контакт», улица Захарова, 1А
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100;
— территория аллеи Эко-парка «Муринские пруды»
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 100,
улица А. З. Смелянского, 5
|
июнь
|
Территории села Серебрянка:
— здание и прилегающая территория школы;
— прилегающие территории вдоль главной дороги в направлении города;
— территории вдоль улиц Набережная, Гаревская, Ашкинская
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 11 села Серебрянка,
село Серебрянка,
улица Советская, 3
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 49,
— благоустройство улиц: Попова, Землячки, Гвардейская
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 49,
улица Гвардейская 58
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 56,
— территории по улицам Алапаевская и Кутузова;
— обеспечение переезда начальной школы в здание по улице Гвардейская, 12
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 56,
улица Гвардейская, 20
|
июнь
|
Территории и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 69;
— территория аллеи Парка Победы
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 69,
Октябрьский проспект, 16А
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 80,
— благоустройство общественных территорий по улицам Тагилстроевская, 3А, Тагилстроевская, 6, Тагилстроевская, 17-29, Дружинина, 65
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 80,
Черноисточинское шоссе, 13
|
июнь
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24;
— прилегающая территория вдоль дороги по улице Сланцевая;
— территория возле памятника горнякам Рудника имени III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 24,
улица Сланцевая, 13А
|
июнь
|
Территория и помещения Нижнетагильского детского дома»;
— территория набережной «Тагильская лагуна-2»
|
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский детский дом», улица Красногвардейская, 55
|
июль
|
Территория и помещения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» по улице Балакинская
|
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»,
улица Балакинская, 2А
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40;
— территория аллеи Парка Победы.
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 40,
Октябрьский проспект, 16
|
июль
|
Территория и помещения Центра образования
№ 1»;
— благоустройство улиц: Карла Либкнехта, Победы (от моста до пересечения с улицей Пархоменко);
Особо значимые объекты:
— трамвайное кольцо на улице Победы;
— сквер по улице Борцов Революции — Восстания.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1»,
улица Карла Либкнехта, 30
|
июль
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи»;
— трамвайное кольцо на улице Победы.
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»,
улица Пархоменко, 37
|
август
|
Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 81;
— общественные территории по улице Тагилстроевская, 3А, 6, 17 — 29.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 81,
улица Тагилстроевская, 1Б
|
август
Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле планируется трудоустроить в отряды мэра 650 подростков.