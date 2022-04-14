О нехватке препаратов против эпилепсии в аптеках заявили екатеринбуржцы

Одна из матерей рассказала, что препарат она искала в разных аптеках и ни в одной из них его не оказалось, пишет Е1. Другая мама заказала «Депанкин» через интернет. Она утверждает, что его хватит на некоторое время, а что делать дальше неизвестно.