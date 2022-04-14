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Posted 14 апреля 2022, 13:59

Published 14 апреля 2022, 13:59

Modified 29 ноября, 18:29

Updated 29 ноября, 18:29

Почувствовал себя плохо: бомжа из теплотрассы достали тагильские спасатели

14 апреля 2022, 13:59
Мужчину без определенного места жительства, которому стало плохо, эвакуировали из теплотрассы спасатели Нижнего Тагила и передали медикам.

Просьбы о помощи услышали прохожие из теплотрассы на улице Кузнецкого 14 апреля около 14.00 и обратились в полицию. На место выехали специалисты центра защиты населения, которые достали мужчину из люка с помощью специального приспособления. Затем его передали прибывшей бригаде скорой помощи.

30-летний мужчина без определенного места жительства проживал в теплотрассе. Он рассказал, что плохо себя почувствовал, не смог выбраться и позвал на помощь, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России Нижнетагильское.

Напомним, за 2021 год специалисты МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила» оказали помощь 335 горожанам, а также 35 раз выезжали для спасения животных.

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