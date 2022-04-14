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Posted 14 апреля 2022, 16:14

Published 14 апреля 2022, 16:14

Modified 29 ноября, 18:34

Updated 29 ноября, 18:34

Помещение под декорации получил тагильский Молодежный театр на время ремонта

Помещение под декорации получил тагильский Молодежный театр на время ремонта

14 апреля 2022, 16:14
Фото: 1MI.
Подвальное помещение для хранения декораций на улице Зари, 52 в Нижнем Тагиле выделено Молодежному театру администрацией города в безвозмездное пользование. Его предоставил глава города Владислав Пинаев.

По словам директора театра Наталии Мозжаковой, помещение предназначено для хранения декораций, так как театр ожидает капитальный ремонт.

Помещение на улице Зари нужно, чтобы хранить декорации для всех репертуарных спектаклей. Забирать их оттуда намного удобнее, чем с четвертого этажа на Окунева, 22, где нам выделили кабинеты, рассказала Наталия Мозжакова журналисту TagilCity.ru.

Она отметила, что труппа активно выступает на различных площадках города на выездах. В минувшие выходные спектакли проходили в ДКШ и ДК «Юбилейный».

Напомним, на ремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле выделено 317,4 миллиона рублей. Проектом предусмотрен не только капремонт самого здания на улице Ильича, 37, но и двух нежилых зданий рядом — мастерской и сварочного поста.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Ремонт#Театр
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