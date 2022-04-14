Помещение под декорации получил тагильский Молодежный театр на время ремонта

Помещение на улице Зари нужно, чтобы хранить декорации для всех репертуарных спектаклей. Забирать их оттуда намного удобнее, чем с четвертого этажа на Окунева, 22, где нам выделили кабинеты, рассказала Наталия Мозжакова журналисту TagilCity.ru.