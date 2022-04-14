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Posted 14 апреля 2022, 12:47

Published 14 апреля 2022, 12:47

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Проливные дожди и штормовой ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 15 апреля

Проливные дожди и штормовой ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 15 апреля

14 апреля 2022, 12:47
Фото: 1MI.
О мерах безопасности напоминает МЧС тагильчанам в связи с погодными условиями 15 апреля. Синоптики прогнозируют сильный дожди и ветер до 15 метров в секунду.

Превентивные мероприятия рекомендуется провести муниципалитетам на всей территории Свердловской области.

В связи с дождями возникает риск подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Сильный ветер может обрушить линии электропередач, неукрепленные конструкции и деревья, кровлю жилых домов. Также погодные условия будут способствовать возникновению пожаров.

В связи с этим тагильчанам рекомендуется избегать разжигания открытого огня, а также не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. При возникновении ЧС можно обратиться по телефонам 101 или 112.

#Нижний Тагил#Здоровье#Погода#Штормовое предупреждение
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