В Свердловской области более половины молока оказалось фальсифицированным

Специалисты пресекли оборот сливочного масла (66,8 тонн), рыбы (почти 16 тонн) и 28 тонн мяса. С начала 2022 года успели провести рейды в 83 магазинах региона. В связи с этим 147 лицам перестали предоставлять доступ в «Меркурий», еще у 23 человек его аннулировали.