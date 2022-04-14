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Posted 14 апреля 2022, 11:38

Published 14 апреля 2022, 11:38

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

В Свердловской области более половины молока оказалось фальсифицированным

14 апреля 2022, 11:38
В Свердловской области специалисты нашли на прилавках магазинов множество фальсификатов. Это 57% молочки и 19% мяса.

В Свердловской области нашли фальсифицированные мясо и молоко. В связи с этим работники Россельхознадзора проверили выпускающуюся на местных предприятиях продукцию. Выяснилось, что создатели все чаще добавляют в продукцию растительные масла и соевые белок, сообщает «КП-Екатеринбург».

С начала 2022 года эксперты взяли 21 пробу «молочки». Из них 12 оказались фальсификатами, несоответствующим нормативным показателям. Это 57% продукции. В мясе из 24 проб 7 оказалось фальсификатом, это 29%.

Специалисты пресекли оборот сливочного масла (66,8 тонн), рыбы (почти 16 тонн) и 28 тонн мяса. С начала 2022 года успели провести рейды в 83 магазинах региона. В связи с этим 147 лицам перестали предоставлять доступ в «Меркурий», еще у 23 человек его аннулировали.

Данная система мониторит допуск товаров от завода до супермаркета.

#Экономика#Новости УрФО#Фальсификат
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