Депутат из Тагила декларирует миллионный бюджет, а у иностранца арестовывают иномарку

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле

Большегруз и рейсовый автобус устраивают гонки неподалеку от ГИБДД Нижнего Тагила, разносчица пенсий собирает деньги на развитие фонда, а «граждане СССР*» принесли своим лидерам почти полмиллиона рублей за два года — рассказываем об интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные, 16 и 17 апреля.

«Губернатор СССР» Светлана Горина и «врио главы Нижнего Тагила» Петр Афанасенко оказались на скамье подсудимых наряду с еще несколькими представителями сообщества «граждане СССР*». Какие суммы проворачивали дельцы и какой им грозит срок, читайте ниже. Роспотребнадзор не увидел угроз в валяющихся за ТЦ «Лента» батарейках. Такой ответ получил на руки общественник, заявивший о происшествии. А Росприроднадзор и вовсе перенаправил заявление тагильчанина главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Что из этого вышло, расскажем тут. Разносчица пенсий из Нижнего Тагила собирала со своих подопечных деньги на «развитие пенсионного фонда». Никаких бумаг дама пенсионерам не давала, а деньги уходили на личные нужды. В полиции говорят, что подтвердилось несколько фактов на 15 тысяч рублей. Депутат Государственной думы от РФ Константин Захаров задекларировал свои миллионы и различную недвижимость. Помимо совместного владения землей и квартирами, а также банями, слуга народа имеет в собственности внедорожник и снимает элитные апартаменты. Прямо «под носом» у госавтоинспекторов устроили гонки водители большегруза и рейсового автобуса с пассажирами в салоне. После одновременного финиша, мужчины решили обсудить правила проезда перекрестка и движения по полосам. Водители не сдерживали эмоций. Снегопад прошел полосой по всей России. Не остались в стороне и несколько муниципалитетов Свердловской области. Какие именно, читайте тут. Элитный внедорожник продают по цене подержанной отечественной легковушки. Какую иномарку Росимущество выставило на торги и при чем здесь Екатеринбург, читайте в нашем материале. Porsche Cayenne без ключей за 133 тысячи рублей продают за долги в Березовском Узнать подробнее