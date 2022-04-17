Екатеринбуржец решил заняться кайтсерфингом и ударился об лёд на озере Тургояк

Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина во время прогулки с собакой провалилась под лёд, когда решила пройти по Городскому пруду от «Динамо» к Драматическому театру. Собака вылезла самостоятельно, а женщину вытаскивали несколько человек. Немного согревшись, екатеринбурженка отправилась домой.