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Posted 17 апреля 2022, 07:18

Published 17 апреля 2022, 07:18

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Екатеринбуржец решил заняться кайтсерфингом и ударился об лёд на озере Тургояк

17 апреля 2022, 07:18
67-летний житель Екатеринбурга, занимавшийся кайтсёрфингом на озере Тургояк, упал на лёд. Мужчина был эвакуирован сотрудниками Миасского отряда поисково-спасательной службы.

Пострадавший не смог справиться с куполом по причине сильного ветра. Из-за падения на лёд он оказался сильно травмирован, сообщает пресс-служба МЧС.

По словам свидетелей происшествия, лицо екатеринбуржца было в крови. Присутствовавшие рядом приятели побоялись отнести его на берег, так как если у него есть переломы, можно сделать хуже.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, потом его увезла бригада скорой помощи. Новой информации о состоянии мужчины пока не поступало.

Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина во время прогулки с собакой провалилась под лёд, когда решила пройти по Городскому пруду от «Динамо» к Драматическому театру. Собака вылезла самостоятельно, а женщину вытаскивали несколько человек. Немного согревшись, екатеринбурженка отправилась домой.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Скорая помощь#Пострадавший#Озеро
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