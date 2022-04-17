Екатеринбуржец решил заняться кайтсерфингом и ударился об лёд на озере Тургояк

Posted 17 апреля 2022, 07:18
Published 17 апреля 2022, 07:18
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Пострадавший не смог справиться с куполом по причине сильного ветра. Из-за падения на лёд он оказался сильно травмирован, сообщает пресс-служба МЧС.
По словам свидетелей происшествия, лицо екатеринбуржца было в крови. Присутствовавшие рядом приятели побоялись отнести его на берег, так как если у него есть переломы, можно сделать хуже.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, потом его увезла бригада скорой помощи. Новой информации о состоянии мужчины пока не поступало.
Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина во время прогулки с собакой провалилась под лёд, когда решила пройти по Городскому пруду от «Динамо» к Драматическому театру. Собака вылезла самостоятельно, а женщину вытаскивали несколько человек. Немного согревшись, екатеринбурженка отправилась домой.