В Москве найдены мёртвыми бывший вице-президент Газпромбанка и его семья

Родственники погибшей семьи, забеспокоившиеся, что Аваевы долго не выходят на связь, вызвали полицейских. В квартире все трое оказались мертвы. Получены огнестрельные ранения из пистолета. Предположительно, Аваев мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой, пишет «Коммерсантъ».