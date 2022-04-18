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Posted 18 апреля 2022, 10:06

Published 18 апреля 2022, 10:06

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

В Сысерти покончила с собой 12-летняя школьница

18 апреля 2022, 10:06
Счеты с жизнью свела девочка-подросток из поселка Большой Исток. Возбуждено уголовное дело.

В Сысерти покончила с собой 12-летняя школьница. ЧП случилось в ночь на 16 апреля в поселке Большой Исток. Как сообщает издание «КП-Екатеринбург», девочка жила с мамой, папой и старшим братом.

Известно, что в тот вечер, когда вся семья спала, примерно в полночь школьница ушла в туалет, откуда спустя время родители услышали крики. Они поняли, что у девочки приступ рвоты. Родители вызвали медиков, но к часу ночи они констатировали смерть подростка.

Причина смерти уже установлена. Ранее семья на учете в качестве неблагополучной не стояла. Возбуждено дело по УК за «Доведение до самоубийства».

#Происшествия#Дети#Самоубийство#Сысерть#Умерла
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