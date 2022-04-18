В Сысерти покончила с собой 12-летняя школьница

Известно, что в тот вечер, когда вся семья спала, примерно в полночь школьница ушла в туалет, откуда спустя время родители услышали крики. Они поняли, что у девочки приступ рвоты. Родители вызвали медиков, но к часу ночи они констатировали смерть подростка.