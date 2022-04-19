Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

Что значит «расставляет своих людей»? Абдулкадыров в гарнизоне 30 лет, все сотрудники пришли на службу и выросли с рядовых и лейтенантов при нем. Кадровый выбор у него ограничен только сотрудниками полиции. Он не может взять и поставить руководить отделом уголовного розыска или начальника отдела полиции с «улицы», гражданского, поэтому кого бы он не назначил, любого будут заведомо считать «его человеком» и это ошибочное мнение. Безусловно, есть преданные ему люди, но эта преданность основана на взаимном уважении, доверии. Не забываем, что это офицеры, которые и в горе, и в радости вместе несут тяготы и лишения службы. Поэтому они и сплоченнее по сравнению с гражданскими сотрудниками, рассказывает собеседник редакции из силовых структур.